Uruguay empató 3-3 con Ecuador el sábado, anoche jugaba su chance de clasificación ante el poderoso Paraguay, y fue victoria “celeste” 6 a 4.

Todo lo bueno realizado por Uruguay en la primera fase de la Copa América de Futsal que se disputa en la ciudad de San Juan (R.A), se vio coronado en la noche de ayer, tras la gran victoria conseguida por los “celestes” ante el poderoso Paraguay en cifras de 6 a 4, luego de lo que fuera por lejos, el mejor partido de Uruguay en lo que se lleva jugado del torneo continental.

Uruguay le había ganado a Perú en el debut en cifras de 6 a 3, y luego consiguió dos empates por el mismo marcador (3 – 3) ante Ecuador y Colombia, anoche la selección “charrúa” jugaba su chance de clasificación a semifinales ante el siempre complicado, y difícil Paraguay, quien en las previas junto a Colombia, eran los firmes candidatos y favoritos para obtener la clasificación a la instancia semifinal en fase de grupos.

Lo cierto es que Uruguay fue de menos a más en el campeonato, y pese a que no pudo “cerrar” de la mejor manera (por errores propios) los dos partidos anteriores, anoche dejó en claro que la mejoría del equipo como tal llegó, el trabajo del entrenador Diego D´Alessandro se notó en cancha, eso, más la gran jerarquía de la mayoría de los jugadores uruguayos (a varios de ellos, por no decir todos), los observamos aquí en Salto en el campeonato de Liga Uruguaya, y la “celeste” se retiró ovacionada en la noche de ayer por los más de 2.000 espectadores que ya estaban presentes en el gimnasio Cantoni a la espera del partido de la selección local. En lo que refiere al partido, Uruguay siempre estuvo “arriba” en el marcador, con rendimiento parejo en cada uno de los integrantes del “quinteto” de turno en cancha. Pero más allá de lo que fuera el funcionamiento del equipo, que trabajó muy bien en defensa, y en ataque fue contundente en los metros finales, la figura del arquero celeste Mathias Fernández, termina siendo determinante a la hora de buscar un responsable directo para la gran victoria “celeste”.

Los goles de Uruguay anoche ante Paraguay fueron convertidos por Ataídes, De los Santos (2), Palleiro, Salgués, y Catardo, mientras que la figura en el combinado “guaraní” terminó siendo el brasileño, nacionalizado paraguayo Netto.

Ahora ya están los cuatro que definirán el campeonato, las selecciones de Argentina y Brasil clasificaron en el primer y segundo lugar en su grupo, y en el restante las posiciones marcaron a Uruguay primero y Paraguay segundo. Ahora será otra historia, porque Uruguay deberá enfrentar en la jornada de mañana martes al equipo local, último campeón del Mundo en la disciplina, gran candidato a quedarse con el torneo, y se sabe que será un juego por demás complicado y difícil, pero si la “celeste” repite lo hecho ante Paraguay anoche, también queda claro que el local deberá esforzarse al máximo para conseguir el pasaje a la final

DANIEL SILVEIRA.

Así se juegan

Copa América de Futsal 2017

San Juan: República Argentina

Martes 11 de abril

Hora 19.30: ARGENTINA vs URUGUAY

Hora 21.30: BRASIL vs PARAGUAY