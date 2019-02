Hoy se completa una nueva fecha del “Salteño” en dos escenarios

En la jornada de hoy domingo, en dos escenarios, se estará completando la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Doble jornada en cada uno de los reductos de competencia, para cerrar otra fecha que puede terminar siendo clave, en lo que hace a las aspiraciones de los equipos de seguir escalando en tabla, para de esa manera seguir ubicándose de la mejor manera en tabla de posiciones, en ambas divisionales.

*********

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: Segunda fecha (2ª Rueda)

Divisional “B”: Décima fecha (1ª Rueda)

Domingo 17 de febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: Rúben Ferreira – Ignacio Sañudo

Hora 19.30: SALTO ROWING vs HINDÚ (“B”)

Hora 21.00: ATLÉTICO ARSENAL vs NACIONAL (“B”)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Árbitros: David Argaín – Edgar Artave

Hora 19.30: SALTO GRANDE vs BOHANES (“B”)

Hora 21.00: ALMAGRO vs TIGRE (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.