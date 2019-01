El retorno de la temporada 2018 – 2019 del futsal salteño esta a la vuelta de la esquina, por lo pronto la primera reunión de la Liga se realizará éste martes 29 de enero. En la oportunidad se estará fijando los detalles, días y horarios para las fechas correspondientes en ambas divisionales.

Vale recordar las fechas que se vienen y las tablas de posiciones en cada una de las divisionales:

Posiciones Divisional A

Chaná 14, Ferro Carril 13, Almagro 12,

Tigre 11, Universitario 10, Ceibal 3, Géneve 5 3, Florida 3

Próxima fecha: Séptima de la 1ª Rueda

Ceibal vs Chaná

Tigre vs Ferro Carril

Almagro vs Universitario

Géneve 5 vs Florida

Posiciones de la Divisional B.

Saladero 19, Salto Grande 18, Bohanes 15, Progreso 13, Sud América 12, Nacional 11, Hindú 9, Arsenal 8, Salto Rowing 7, Dublín Central 3, Parque Solari 3, Juventus 0

Próxima fecha: Octava de la 1ª Rueda.

Saladero vs Nacional

Bohanes vs Progreso

Salto Grande vs Sud América

Arsenal vs Hindú

Parque Solari vs Dublín Central

Salto Rowing vs Juventus.