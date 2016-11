Cuatro partidos esta noche, en dos escenarios diferentes para cerrar la cuarta fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” en ambas divisionales

Con cuatro compromisos a disputarse esta noche en dos escenarios diferentes, se estará completando la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) del campeonato de Futsal en ambas divisionales.

Cuatro partidos que también se destacan, debido a que en el inicio del torneo ya se han registrado sorpresas, en cuanto a aquellos equipos que podrían ser candidatos, y favoritos en la lucha por el título, y que no han arrancado de la mejor manera. Es un hecho que tendremos una competencia con mucha paridad desde lo deportivo, y con mucha gente en las tribunas, hoy no será la excepción en los estadios de Ferro Carril y Universitario, donde queda claro tendremos cuatro juegos por demás atractivos, e interesantes para el futuro del Apertura en ambas divisionales.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Futsal: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Torneo Apertura: 4ª Fecha

Domingo 27 de Noviembre

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: David Argaín – Andrés Píriz (Camilo Cunha)

Hora 20.00: FERRO CARRIL vs RIVER PLATE (“A”)

Hora 21.30: CHANÁ vs UNIVERSITARIO

Escenario: Gimnasio de Universitario

Árbitros: José G. De los Santos – Ruben Ferreira (Barboza)

Hora 20.00: ALMAGRO vs ATL. JUVENTUS (“B”)

Hora 21.30: FLORIDA vs SALTO ROWING (“A”)

Libre: G 5