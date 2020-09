La nueva fecha en el Campeonato Salteño de Futsal 2019 2020 denominado Copa “Salto Hotel y Casino”, despuntaba ayer a la noche en el Polideportivo de Ferro Carril. Es la fecha 12 de la segunda rueda que se prolongará en la jornada de hoy domingo, con estos partidos para tener en cuenta.

El partido entre Tigre y Saladero en la “A” fue fijado para el martes a la noche. Los partidos se juegan bajo protocolo sanitario y sin asistencia de aficionados.

Domingo 20 de setiembre

Polideportivo de Ferro Carril.

19: 00 Geneve 5 vs Ceibal (Div. B).

21: 00 San Eugenio vs Salto Grande (Div. B).

Gimnasio de Universitario

18: 00 Juventus vs Dublin (Div. B).

20: 00 Universitario vs Almagro (Div. A).

22: 00 Salto Rowing vs Sud América (Div. B).

Martes 22 de setiembre

Polideportivo de Ferro Carril.

22: 00 Tigre vs Saladero (Div. A).

CON LAS POSICIONES

En la Divisional “A”

Almagro 24, Tigre 24, Saladero 21, Ferro Carril 19, Florida 19, Chaná 12, Nacional 9, Universitario En la Divisional “B”

Dublín Central 24, San Eugenio 23, Ceibal 18, Bohanes 17, Salto Rowing 14, Sud América 14, Juventus 12, Salto Grande 10, Geneve “5” 10, Progreso 9, San Isidro “B” 6.