El futsal salteño tendrá acción éste fin de semana, la actividad se jugará en los gimnasios de Universitario y Ferro Carril desarrolló entre el sábado 9 y el domingo 10 de febrero en ambas divisionales.

Será la primera fecha de la Segunda Rueda en la “A” y la novena de la Primera Rueda en la “B”. Los punteros jugarán en Ferro Carril el domingo, el líder de la “B” Saladero va ante Progreso y el líder de la “A”, Chaná va ante Florida.

LOS PARTIDOS

Sábado 9 de febrero.

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 hs.: Ferro Carril vs. Ceibal

20:30 hs.: Juventus vs.

Hindú

21:00 hs.: Parque Solari vs. Nacional

Gimnasio de Universitario.

19:00 hs.: Arsenal vs Dublín Central

20:30 hs. Salto Grande vs Salto Rowing

21:00 hs.: Universitario vs Tigre

Domingo 10 de febrero

Gimnasio de Universitario.

20:00 hs.: Bohanes vs. Sud América

21:30 hs.: Almagro vs.

Geneve 5

Gimnasio de Ferro Carril.

20:00 hs.: Saladero vs. Progreso

21:30 hs.: Florida vs. Chaná

LAS TABLAS

Divisional A

Chaná 17, Ferro Carril 14, Universitario 13, Almagro 12, Tigre 12, Florida 6, Ceibal 3, Géneve “5” 3.

Divisional B

Saladero 22, Salto Grande 21, Progreso 16, Bohanes 15, Hindú 12, Nacional 11, Salto Rowing 10, Sud América 9, Arsenal 8, Parque Solari 6, Dublín Central 3, Juventus 1.