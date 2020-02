Completan sexta fecha de la primera rueda

En la jornada de hoy domingo iniciando a la hora 18.00 en los dos escenarios habilitados para la competencia, se estará completando la disputa de la sexta fecha (1ª rueda) del campeonato «Salteño» en ambas divisionales.

Serán ocho compromisos a disputar, cuatro por escenario, los que se estén llevando adelante hoy domingo en el estadio de Ferro Carril, y el Club A. Universitario

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Coipa: «Salto Hotel y Casino»

Sexta fecha: Primera rueda

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Domingo 9 de febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Hora 18.00: SALADERO vs FLORIDA («A»)

Hora 19.30: SALTO GRANDE vs SUD AMÉRICA («B»)

Hora 21.00: ALMAGRO vs NACIONAL («A»)

Hora 22.30: BOHANES vs GÉNEVE 5 («B»)

Escenario: Estadio «1° de diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Hora 18.00: CHANÁ vs UNIVERSITARIO («A»)

Hora 19.30: DUBLÍN CENTRAL vs PROGRESO («B»)

Hora 21.00: TIGRE vs FERRO CARRIL («A»)

Hora 22.30: SAN ISIDRO vs CEIBAL («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.