Con cinco partidos esta noche en dos escenarios, inicia la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) del campeoanto “Salteño” de Futsal

Y sin dudas que esto es así, porque más allá de que sea principio de campeonato, ya se nota que la concurrencia de aficionados que se ha venido registrando en cada uno de

los escenarios, donde se han llevado a cabo las diferentes jornadas por las tres fechas que ya se jugaron avala, y justifica lo que hemos venido informando de un buen tiempo a esta parte… la disciplina Futsal sigue creciendo en forma por demás notoria a nivel local, cada vez gana más adeptos, y ahora cada partido, cada jornada, y cada fecha jugada, cuenta con una cifra por demás interesante de público en las “graderías”, los que ya desde hace varias temporadaas se han ido “ entusiasmando”, la competencia y la disciplina invitan, la nueva dirigencia, la organización seria y responsable se mantiene, se a mejorado sobre varios aspectos, todo esto se nota, y se vé reflejado en la presencia de un buen número de aficionados en cada uno de los escenarios de juego jornada tras jornada, las cosas como son.

Así jugarán

Liga Salteña de Futsal: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Torneo Apertura: 4ª Fecha

Sábado 26 de Noviembre

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 19,00: SALTO URUGUAY vs SALADERO (“B”)

Hora 20,30: PEÑAROL vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 22,00: TIGRE vs SP. CERRO (“B”)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Hora 20,00: BARCELONA vs PARQUE SOLARI (“B”)

Hora 21,30: ATL. ARSENAL vs CEIBAL (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Tabla de posiciones

Los números a tres fechas jugadas

Divisional “A”

Universitario 9, Ferro Carril 6, Chaná 6, Florida 6, River Plate 4, Atl. Arsenal 3, Salto Rowing 1, Ceibal 0

Divisional “B”

Tigre 9, Barcelona 9, G5 9, Almagro 6, Salto Uruguay 3, Parque Solari 3. Sp. Cerro 3, Atl. Juventus 3, Dublín Central 0, Saladero 0, Peñarol 0