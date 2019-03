En la jornada de hoy domingo, en dos escenarios, y con cuádruple jornada en cada uno de ellos, se estará completando una nueva fecha del campeonato «Salteño» en ambas divisionales. Sin dudas una segunda rueda que realmente se presenta apasionante, y con fechas que pueden terminar siendo claves, en la intención de cada uno de los quipos por buscar su mejor ubicación en tabla al cabo de la fase regular de campeonato. Recordamos que en la divisional «A» (son ochos equipos) se jugarán tres ruedas, y en la divisional de ascenso «B» (son doce equipos) se está jugando la segunda, y última.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Divisional «A»: Sexta fecha (Segunda rueda). Divisional «B»: Tercera fecha (Segunda rueda). Domingo 24 de marzo

Gimnasio del Club A. Universitario. Valor de la entrada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: José G. De los Santos – David Argaín

Hora 18.00: BOHANES vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Hora 19.30: UNIVERSITARIO vs GÉNEVE 5 («A»)

Árbitros: Ruben Ferreira – Gustavo Barboza

Hora: 21.00: SUD AMÉRICA vs SALTO ROWING («B»)

Hora 22.30: PARQUE SOLARI vs SALTO GRANDE («B»)

*******

Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C). Valor de la entrada: General $ 30.00. (Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: Miguel Pereira – Nicolás Baratta

Hora 18.00: FLORIDA vs CEIBAL («A»)

Hora 19.30: SALADERO vs ATLÉTICO ARSENAL («B»)

Árbitros: Andrés Píriz – Edgar Artave

Hora 21.00: CHANÁ vs TIGRE («A»)

Hora 22.30: DUBLÍN CENTRAL vs NACIONAL («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.