Esta noche la competencia del Futsal se traslada al estadio “franjeado” con triple jornada por la segunda fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño”

Prosigue esta noche, con triple jornada en el estadio poli deportivo de Ferro Carril F.C por la divisional «B», la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del campeonato «Salteño» organizado por la Liga

Sin dudas tres partidos por demás interesantes, más que nada pensando en lo que fueron los resultados registrados en la primera fecha, y pensando en que aquellos equipos que no pudieron ganar en el debut, querrán esta noche revertir la situación y sumar sus primeros puntos en la competencia.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Futsal: Temporada 2016 – 2017

Campeonato «Salteño»: Divisional «B»

2ª Fecha: Torneo Apertura

Sábado 12 de noviembre

Escenario: Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: G 5 vs DUBLÍN CENTRAL

Hora 20.30: SALTO URUGUAY vs BARCELONA

Hora 22.00: ALMAGRO vs PEÑAROL

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.