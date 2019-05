Se conocen los detalles para la disputa del cierre en fase regular de campeonato

Tal cuál lo viene haciendo habitualmente, en la jornada del pasado martes a la noche se reunió la Liga Salteña de Fútbol Sala, donde posterior a tratar las previas de orden, ya se procedió a la fijación de los detalles correspondientes a lo que será la disputa de la ultima fecha de la fase regular de campeonato en ambas divisionales.

En este caso, los compromisos fijados se disputarán mañana viernes, y el próximo domingo en los dos escenarios habilitados para la competencia. Tal cual hemos venido informando oportunamente, se cierra con la fecha fijada la última en fase regular del campeonato en ambas divisionales. De todas formas, y más allá de los objetivos logrados por los equipos de Chana (“A”) con la obtención del primer lugar en la tabla General y/o Acumulado, y de Saladero en la divisional “B” con la conquista del primer ascenso de la temporada en forma directa, existen varios partidos que adquieren relevante interés en esta última fecha, debido a que son cuatro equipos (dos por divisional) los que buscan su lugar en zona de clasificación a las instancias definitorias.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: Séptima fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: Undécima fecha (Segunda rueda)

Viernes 24 de mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 22,00: TIGRE vs FERRO CARRIL (“A”)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Árbitros: (a designar)

Hora 22,00: ALMAGRO vs UNIVERSITARIO (“A”)

Domingo 26 de mayo

Escenario: Gimnasio el Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: NACONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS (“B”)

Hora 19,30: PROGRESO vs ATLÉTICO ARSENAL (“B”)

Hora 21,00: CEIBAL vs CHANÁ (“A”)

Hora 22,30: DUBLÍN CENTRAL vs SALTO ROWING (“B”)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: SUD A

MÉRICA vs

PARQUE SOLARI (“B”)

Hora 19,30: BOHANES vs SALADERO (“B”)

Hora 21,00: GÉNEVE 5 vs FLORIDA (“B”)

Hora 22,30: HINDÚ vs SALTO GRANDE (B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso