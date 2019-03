No se jugó el “pico” pendiente, sucedió el mismo incoveniente con el reloj

Y en definitiva no se pudo jugar el “pico” pendiente de partido de medio tiempo entre los equipos de Parque Solari (2) vs Sud América (1), otra vez surgió el mismo problema con el reloj contralor, y por tal motivo los árbitros decidieron no jugar.

La decisión arbitral nos parece correcta, porque si el motivo de la suspensión al momento de decretarse, justamente habia sido el desperfecto antes mencionado, manteniendo la misma tesitura, tampoco se podía jugar el “pico” de partido de 20´ restante (medio tiempo)

Ahora habrá que aguardar lo que se decide entre la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala, y los delegados de los equipos involucrados, acerca de cuando se podrá llevar adelante el fragmento de partido restante, el que repetimos, corresponde la undécima (y última) fecha de la primera rueda en la divisional de ascenso “B”, y lo tiene como ganador parcial a Parque Solari ante Sud América en cifras de 2 a 1 al cabo del primer tiempo.