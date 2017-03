Todos los detalles para la disputa de la 11ª

Sin dudas otra fecha por demás atractiva en ambas divisionales, pero más allá de los compromisos destacados en la “A”, queda claro que la definición de la 11ª (y última) fecha de la primera rueda en la divisional de ascenso (“B”), será la que acapare toda la atención, ya que como hemos informado, esta divisional solo jugará dos ruedas previo a la instancia de semifinales. Por eso decimos, para nosotros, y más allá de la importancia del juego entre Tigre vs Barcelona, el destacado será el choque entre G 5 vs Almagro, ya que no solo importa el resultado para ambos, sino también el resto de los vanguardistas estarán expectantes, aguardando el resultado de este partido, para conocer las posiciones al final de la primera vuelta del campeonato en la división de ascenso, las cosas como son.

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017.

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”. Divisional “A”: 3ª Fecha (2ª Rueda). Divisional “B”: 11ª Fecha (Última de la 1ª rueda).

Sábado 4 de marzo

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C. Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00).

Árbitros: (a designar).

Hora 20.30: ATL. JUVENTUS vs SALADERO.

Hora 22.00: RIVER PLATE vs UNIVERSITARIO.

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Árbitros: (a designar). Hora 19.00: CEIBAL vs CHANÁ.

Hora 20.30: TIGRE vs BARCELONA.

Hora 22.00: SALTO ROWING vs FERRO CARRIL.

Domingo 5 de marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Árbitros: (a designar).

Hora 20.30: G 5 vs ALMAGRO.

Hora 22.00: FLORIDA vs ATL. ARSENAL.

Libre: Dublín Central.

Posiciones “A”. Universitario 24, Chaná 18, Ferro Carril F.C 18, River Plate 13, Atlético Arsenal 10, Florida 9, Salto Rowing 8, Ceibal 6.

Posiciones “B”. Almagro 22, Barcelona 22, Tigre 19, Parque Solari 19, G 5 18, Atlético Juventus 13, Sp. Cerro 7 (*), Dublín Central 7, Peñarol 7, Salto Uruguay 6 (*), Saladero 3. NOTA (*): Los equipos de Sp. Cerro y Salto Uruguay fueron desafiliados de la Liga, por ende los equipos de Parque Solar, y Peñarol, sumarán los tres puntos de su compromiso por la 11ª fecha ante los rivales ya mencionados.