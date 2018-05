Partidos de play offs por el cuarto lugar en ambas Liguillas

En la pasada reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala, y posterior a la lectura de formularios correspondientes a la última fecha en fase regular de campeonato, y una vez realizado el análisis, y estudio de los números oficiales que mostraban ambas tablas, se procedió a la fijación de los partidos de play offs correspondientes a la disputa del cuarto lugar para formar parte de las Liguillas en ambas divisionales.

Tal cual lo informábamos, no se registraron cambios en los números, y tampoco en las posiciones en tabla del Acumulado, por eso ya se sabe que el próximo domingo a las 20.00 horas jugarán G5 vs Nacional por la “B”, y los equipos de Ceibal vs Tigre por la divisional de privilegio, para una vez conocidos los resultados, saber el nombre de los equipos que clasificarán para formar parte del cuadrangular Final de Liguilla en ambas divisionales.

Detalles para el domingo

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018.

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”.

Partido de play offs: (Cuarto lugar en Liguillas).

Domingo 27 de Mayo.

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00).

Árbitros: (a designar).

Hora 20.00: G5 vs NACIONAL (“B”).

Hora 21.30: CEIBAL vs TIGRE (“A”).

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Los partidos serán transmitidos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 4 Cable Visión Uruguay, y también a través de 1450 AM Radio Arapey.