Apoyo a la producción nacional

“Como gobierno tenemos el compromiso de seguir trabajando con la institucionalidad para tratar de que no se caiga ningún productor”, aseveró el ministro de Ganadería, Enzo Benech, tras presentar medidas de apoyo al sector frutícola.

La cartera destina 4 millones de dólares a 520 productores de ciruelas, pelones, duraznos y peras afectados por falta de frío invernal, con el objetivo de continuar el ciclo productivo del monte.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, junto con la directora general de la Granja, Zulma Gabard, anunciaron medidas dirigidas a productores frutícolas afectados por ausencia de frío invernal, en una conferencia efectuada este miércoles 21 en la sede ministerial.

En ese sentido, informaron que el apoyo alcanza a 4 millones de dólares vertidos por el Fondo de Fomento de la Granja, y los beneficiarios son 520 productores. El objetivo es continuar el ciclo productivo del monte. “En ningún momento se maneja por lucro cesante”, aclaró Gabard.

La funcionaria puntualizó que el apoyo en frutales de carozo está dirigido a ciruelas, pelones y determinadas variedades de duraznos. El monto es el 50 % de los costos de producción (sin cosecha y raleo), que llega a 2.750 dólares por hectárea para productores que están en el Programa de Manejo Regional de Plagas y a 1.375 dólares para los que no estén en el programa.

La superficie alcanza a 823 hectáreas en productores que participan en programas del ministerio y a 242 hectáreas para los que no. Todos los beneficiados deben estar inscriptos en el Registro Nacional Frutihortícola y al día con las obligaciones monetarias asumidas.

En tanto, el apoyo para frutales de peras variedad Williams otorga el 50 % del costo de producción, 4.000 dólares por hectárea para los participantes en el programa y 2.000 dólares para los que no participan. La superficie llega a 437 hectáreas para los que tienen manejo regional y 94 para los que no.

La funcionaria detalló que la falta de frío afecta el crecimiento, rendimiento y la calidad de los frutos, reduce la tasa diaria de floración y brotación, lo que favorece la falta de uniformidad en la planta y cultivares, y produce anormalmente frutos ya formados en coexistencia con flores. Además, advirtió que se debe comenzar a analizar medidas y formas de plantación y producción de duraznos para próximas zafras.

Por su parte, el ministro Enzo Benech destacó que la institucionalidad funciona correctamente, “porque estamos ocupados más que preocupados”, y se debe tener conciencia del compromiso y el respeto por el trabajo para afrontar situaciones de dificultad.

“Muchas veces tuvimos que recurrir a medidas como las que se tomaron. Las herramientas que tenemos permiten que los productores no se caigan del todo”, añadió.