En el Taller de la Creatividad Literaria y Artística, organizado por la escritora y docente Beatriz Corbella, se anunciaron los trabajos ganadores. El primer premio correspondió a Adriana Martínez y el segundo premio fue otorgado a Claudia Córdoba.

Dentro de las actividades previstas para el corriente año Beatriz Corbella organizó un concurso de narrativa. Los trabajos podían enviarse por correo electrónico y la participación fue de carácter libre. Se tomó como punto de partida un texto del escritor Felisberto Hernández que dice “La sala donde yo daba conciertos.

La invitación rezaba: “¿Se animan a continuar la historia?”

Vencido el plazo acordado se procedió a la lectura de los trabajos enviados, siendo el resultado el que a continuación se expresa.

Primer Premio: Adriana Martínez. Segundo Premio: Claudia Córdoba. Los premios son Diplomas y libros. “Se bregará porque anualmente se organice un concurso de estas características”, afirmó la organizadora Beatriz Corbella.

Primer Premio

Adriana Martínez

LA SALA DONDE DABA LOS CONCIERTOS…

Frente al piano, mis manos blancas, pero firmes, con las uñas prolijamente pintadas, la ocasión lo ameritaba, comencé a tocar las teclas con fuerza, como si el dolor y la rabia quisieran salir de mi corazón, respirando con fuerza, con ojos apretados.

Lentamente las palpitaciones del enojo fueron cediendo, dando lugar a la calma,al disfruté de aquella melodía aprendida de niña con la profesora de piano y solfeo que vivía frente a casa ,en cuya habitación de pisos de madera sonaban sus tacones.

Los recuerdos fluían a borbotones, la niñez en aquel pueblo tranquilo de pocas calles bituminizadas, la mayoría de tierra, donde podíamos jugar sin peligro.

Así, por varios minutos sentí estar sentada en aquel banco giratorio delante del piano con seis o siete años, con la profesora que me resultaba demasiado anciana; quería aprender a tocar el piano, no aquellas notas de solfeo que me aburrían demasiado.

De pronto comprendí, nada era verdad, solo parte de un sueño o del recuerdo de parte de mi niñez, no soy una concertista, el piano está allí pero no soy yo la pianista, ni estoy sentada frente al piano, sí lo estoy en una cómoda butaca de platea de color rojo donde una jovencita con aspecto frágil nos deleitaba con una melodía hermosa, por momentos se contraponía la fragilidad con la fuerza de las notas anotadas en el pentagrama.

El final de la actuación fue fantástico,por varios minutos el público aplaudió de pie, yo también lo hice pero luego me senté nuevamente en la butaca roja, aún oía el eco de aquel piano que parecía que tenía vida propia, ahí me quedé, por un tiempo largo, cerré los ojos, suspiré y sentí que el alma había sanado.

Segundo Premio

Claudia Córdoba

LOS ACORDES DE AQUELLA NOCHE

La sala donde yo daba los conciertos, se transformó de repente en un mágico ensueño. El sonido suave de la lluvia, acompañó al placer cotidiano del silencio.

Mi recuerdo deambuló entre peculiares personajes. Siempre fui la traviesa de los ojos rasgados y tez trigueña, eran palabras de la tía Pocha

Abandoné los pensamientos y volví a la composición; sostuve acordes entre fusa y semifusa, hasta quedar dormida. Amaneció, volví a ese lugar. Allí todo parecía mágico.

En el patio; la frondosa vegetación, los adornos en las paredes, pequeños bancos con pinturas de muchos colores. Los artistas habían puesto en ellas toda su energía y creatividad, para transformar noble madera en una obra de arte.

Ahí estaba sentado, lo observé varias veces escuchar la música.

El aspecto de aquel joven llamó mi atención. Paseaba por el patio. Se detuvo ante la escalera. Sorprendido, murmuró: _ Data del año 1830_

Asentí con la cabeza, aunque no tenía la menor idea. La charla se prolongó largo rato. Recorrimos el lugar. La pérgola con fantásticas glicinas de color violeta, dibujaban el paisaje. _ Ya vuelvo_ Dije. Y continué con la composición. Los acordes sonaron con más precisión esta vez. “Es hora de sacar los sueños del cajón”.

Mi canto llamó la atención del joven. Se sentó en la primera butaca. Hablamos. El diálogo fue escaso, pero suficiente como para invitarlo a la función que se celebraría esa noche. Tenía prisa. Lo acompañé hasta la puerta.

Cruzamos el patio, el temporal era cada vez más fuerte.

No tardaron en aparecer luces y truenos en un cielo sin estrellas.

El gorro color verde que llevaba puesto, se cae y vuela quien sabe dónde.

Una parte de la antigua escalera comenzó a desmoronarse y la columna que la sostenía cae en forma brusca.

Me asusté al ver que la mole se precipitaba sobre mi hombro. El polvillo de escombros rozó mi vestido y vi desplomarse la estructura. El muchacho, a escasos metros; corre rápidamente y con sus brazos extendidos, me sostiene en el aire. Quedé sin respiración y grité de forma aterradora. Estaba desesperada.

La escena siguiente fue devastadora. A mis espaldas, los escombros yacían en el suelo mojado por la lluvia. El viento se transformó rápidamente en un ciclón y hubo que refugiarse en los pocos lugares que había en el patio. La violenta lluvia se disipó en pocos minutos y el concierto no se suspendería.

Calmé los nervios y respiré hondo. Pensé, esbozando una leve sonrisa: “El show debe continuar”.

Estaba estupefacta pero no iba a desistir. La guitarra sonaría ese día, a pesar de todo; el pueblo esperaba con ansias el concierto. Llegó la hora y la sala se silenció de repente.

Estaba muy nerviosa pero feliz, sabía que tantas horas de ensayo y dedicación no podían haber sido en vano.

Me senté en el banco y sentí la presencia del público. Mis temblorosas piernas se aquietaron.

¡Sostuve mi guitarra como en un abrazo fraterno entre las dos! Acaricié sus trastes.

El mástil, pareció elevarse hacia el infinito. Me sentí maravillada.

Una mezcla de emociones invadió mi cuerpo; también la sala.

Empezaron a sonar los acordes de “Capricho árabe ” del compositor Francisco Tarrega, Bach y su tema “Minuet en Sol Mayor” , ” Recuerdo de alambra”, “Romance anónimo” , “Romeo and Juliet” y “Rock Me, Baby” de B.B King.

El público demostraba su afecto luego de cada interpretación. Los momentos de silencio y aplausos fueron muy gratificantes. No podía creer que eso estuviera sucediendo.

Finalmente, interpreté mi obra maestra. Aquella que me había hecho vivir las emociones más intensas y largas horas de trabajo. ¡Mi propia creación!

Esas personas que veía a diario en el barrio, en la calle y en mi ciudad, demostraban su inmensa gratitud. ¡Me vi como una gran artista!

Cuando la velada finalizó, escuché aplausos, gritos y frases de aliento.

La emoción que sentí fue casi inexplicable.

Caminé por el pasillo de ese hermoso lugar con alegría por lo vivido, pero una extraña sensación me detuvo:

En la quinta butaca de la última fila, estaba él. Camisa a cuadros y vaquero. Lo miré y sonreí, casi en un gesto de agradecimiento por lo que había sucedido aquella tarde.

Nunca más lo volví a ver. Luego apareció en mis sueños. Pero esa es otra historia.