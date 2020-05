Informe de situación semanal de la Regional Litoral Norte al 30 abril 2020 elaborado por técnicos del Plan Agropecuario establece que en Artigas la semana pasada se han registrado lluvias en el departamento que rondaron los 25 mm en general pudiendo haber zonas como Paso del León que pasaron los 45 mm.

Pasturas naturales

Los comentarios del informe anterior sobre disponibilidad siguen incambiados aunque por el efecto de la lluvia se nota una mejora en la proporción verde/seco (aumento del verde) aunque en pasturas de baja disponibilidad.

Pasturas sembradas

Las precipitaciones ocurridas dieron alivio a productores que estaban con verdeos de invierno sembrados aunque en algunos casos fue tomada la decisión de no sembrar por precaución.

Aguadas

Se registró mejora en la disponibilidad de agua de abrevadero en cuanto a cantidad y calidad.

SALTO

Entre lunes y martes pasados se concretaron precipitaciones en todo el departamento, con registros desde 140 mm en el Oeste del departamento a 30 mm en el Este.

Pasturas naturales

Las pasturas naturales han recobrado el color verde a partir de las lluvias ocurridas. La disponibilidad ha ido decreciendo rápidamente debido al déficit hídrico. En la zona Este del departamento, seccionales policiales 10, 11 y 12 pasó un mes y medio sin llover, y en estos suelos superficiales provocó que los tapices se pelaran.

Otoño es una estación donde normalmente se pueden cerrar potreros y juntar pasto para el invierno, pero este año no fue fácil y las reservas se han consumido anticipadas o directamente no se pudieron realizar. Ya nos encontramos en los meses del año en que el campo natural crece muy poco (8 – 10 kgMS/ha/d). Hay predios, especialmente en la zona Este del departamento, en donde la disponibilidad de pasto es actualmente baja, por lo que se esperan situaciones de déficit de forraje durante el invierno.

Aguadas

Aguadas naturales y artificiales se han recuperado en zonas centro y Oeste, persiste la problemática en la zona Este, donde las precipitaciones (30 – 50 mm) no han sido tales como para completar las aguadas.

Ganados

El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observan predios con ganados en peor condición. Diagnósticos de gestación realizados hasta la semana pasada han arrojado buenos resultados en general entre 80 y 95 % de preñez. Se están culminando normalmente los destetes de terneros nacidos en primavera, observándose buenos pesos. La buena condición corporal de los ganados será difícil de mantener durante el próximo invierno, principalmente en la zona Este del departamento, debido a que la disponibilidad de pasto actual es baja y el crecimiento esperado del campo en estos meses es muy bajo. Productores se preparan para comprar suplementos.

Mercados

Las categorías de terneros mantienen su valor entorno a los 2,30 U$S/kg en plena zafra. Los ganados gordos mantienen la tendencia al alza debido a la escasa oferta de animales bien terminados.

PAYSANDÚ

En la pasada semana se registraron lluvias en todo el departamento.

Según datos del Plan Agropecuario, las mismas fueron del orden de 100 mm en promedio, aunque en varias zonas (Chapicuy, Guichón, Colonia 19 de abril, Porvenir, por ejemplo) superó los 130-140 mm).

Pasturas naturales y sembradas Se espera para los próximos días un importante rebrote de las pasturas naturales, sobre todo en aquellos tapices con buena presencia de especies invernales.

La lluvia ha sido excelente para las praderas y verdeos. Se espera una rápida respuesta de ambos.

Aguadas

Dependiendo de las diferentes zonas, se informa en varios casos una mejora en relación a lo señalado en las semanas anteriores.

Si bien en general las lluvias fueron de mediana a baja intensidad, el volumen de las mismas generó mejoras en el caudal de las aguadas naturales fundamentalmente.

Ganados

Como se ha dicho en semanas anteriores el estado general de todas las categorías es muy bueno. El peso al destete de los terneros es muy bueno en general. Sigue habiendo venta fluída por parte de los productores.

Mercados

Continúa la venta de terneros a muy buen precio. También se han realizado negocios por vaquillonas de 1-2 con muy buenos valores de colocación.Continúan registrándose embarques a frigorífico con «entradas cortas», fundamentalmente de vacas gordas.

En síntesis

Lluvias muy importante en la semana que ocasionan alivio en el sector ganadero en general . Mejora en el tema aguadas.

RIO NEGRO

Los días 27 y 28 del presente mes, se registraron lluvias de 70 a 90 mm en las 9ª y 10ª seccionales policiales (Sarandí de Navarro, Paso Averías y Grecco), 110 en la 7ª seccional policial (ruta 25, Bellaco), 120 mm 5ª seccional policial (San Javier y Col. Herrera), y 100 mm en la 3ª seccional policial (Col. Tomas Berreta). Sin duda, hoy la situación ha mejorado con estas lluvias en comparación a como se observaba anteriormente.

Aguadas

Con estas precipitaciones, se ven aguadas muy recuperadas. Aunque algunas no están en su capacidad máxima, igualmente se logró aliviar la situación de falta de agua de abrevadero.

Pasturas naturales y sembradas

Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje es de aceptable a buena en la mayoría de los casos. Las pasturas naturales siguen presentando buenos niveles de disponibilidad, excepto en aquellos casos donde manejan cargas altas. La calidad de las pasturas en general es buena, no así en las zonas del departamento que tienen suelos más superficiales (es el caso de la Seccional 9º) donde comenzó a notarse una pérdida de calidad de los pastos. El caso de las pasturas sembradas, se ve un poco más atrasado su crecimiento por la falta de agua que se venía dando.

Ganados

Se están realizando los destetes, sin mayores problemas de manejo. Los terneros están con buenos pesos de destete en general, y el resto de las categorías sin ningún tipo de problemas.

La condición corporal de los rodeos es muy buena.

Datos de diagnósticos de gestación, siguen mostrando muy buenos niveles de preñez en los rodeos (preñeces de 73% a 92%). Estos son datos preliminares, en muchos casos aún no se han realizado los diagnósticos.