-La regularidad de Universitario. ¿Se puede convenir en eso?

“Sobre todo, porque existe una idea que se aplica y que se defiende. Y cuando el resultado se alcanza y es reflejo de esa idea, es por lo menos como para estar satisfechos”.

-Una manera de ir alcanzando el fin.

“Ocurre que no se alcanza ese fin, sin un funcionamiento aceitado. El resultado puede ser casual alguna vez, pero generalmente es una consecuencia de algo o de mucho”.

-Ganadores del Apertura. Primeros en el Acumulado, en este caso con 6 de ventajas a falta de 9 puntos. Ahí están los números.

“Ocurre que en casos como estos, uno piensa que los números reflejan lo que se busca. Por eso hablaba de la buena recompensa que supone que el equipo esté donde esté”.

-El fin de abrochar el Acumulado. ¿Un fin especial?

“Ganar el acumulado es ganar medio campeonato. Es una gran ventaja para cualquier equipo. Por eso, una vez que nos quedamos con el Apertura, apuntamos a ese objetivo. Además en esto del fútbol, uno debe generar el estímulo, para que nadie piense que esto se termina con un primer alcance. Nos planteamos el acumulado y no falta tanto. Creo que lo tenemos en la mano, pero hay que asegurarlo”.

-Frente a Ferro Carril y ganando, se contempla ese fin. Por ejemplo…

“Nosotros sacamos cuentas. Ganando se da un paso quizás definitivo”.

-No es tanta la presión, con la que ustedes llegan al partido. ¿Coincidimos?

“Es que no tenemos presión. Frente a Ferro no nos jugamos la vida ni el futuro. No es un partido que nos exija el gran resultado, si el gran resultado es ganar”.

-Un empate para Universitario, tampoco es mal negocio.

“No lo es”.

**********

La consagración en el Campeonato Apertura. Abre la fila en el Acumulado con 42 puntos y observa 6 puntos más que Nacional y Salto Nuevo. Los 47 goles a favor y los 13 goles en contra. Pero además, en Alexander Píriz (14) en la cima de todos los goleadores.

Al fin de cuentas, este Universitario de RAMÓN WALTER RIVAS, el dueño exclusivo de los números. Un control hegemónico de situación.

Por eso, el DT frente a EL PUEBLO, no oculta esa consecuencia: la estadística ampara la razón de funcionamiento, de idea, de proyección, de miras. Al fin de cuentas, esa verdad del criterio que gana espacios y lo va nutriendo de convicción. La convicción, tampoco es casual…

****************

LAS PRESUNTAS GARANTÍAS DE EFICACIA

****************

-No hablas de un partido especial, esta vez contra Ferro.

“No. Para nosotros no es especial, por lo que decía. Hasta en cierta medida, digo que llegamos liberados de esa exigencia”.

-Supongamos que Universitario asegura en la fecha que viene el Acumulado. Restarán dos fechas. ¿Preservas jugadores, con la mira en la tercera rueda?

“Sí, claro. Alguna rotación se va a plantear. Darle minutos a quienes han jugado menos. Pero tampoco se trata de una rotación total. Es a la medida de la circunstancia, nada más”.

-La estabilidad de rendimiento, cosa clave. ¿De acuerdo?

“Saber hacia dónde apuntar y sobre cuáles razones. No se puede dar nada por hecho, sino hay una idea que sostenga. Por ejemplo, no se pueden soltar indiscriminadamente delanteros a la cancha, suponiendo ello que es una garantía de eficacia. Para nada”.

-El caso de Universitario, con los delanteros que tienes.

“Por Alexander Píriz, George dos Santos, Laxague, Cruz, Llama… todos juntos… ¿y si no hay equilibrio, qué resultado? No es sumar piezas, es tener en claro el funcionamiento que es capaz de regularse o no. Creo que el secreto pasa por ahí”.

-¿El equilibrio, por sobre todo?

“Sin dudas: el equilibrio por sobre todo”.

**********

El hoy de Universitario. Campante y de punta. El inocultable mapa de los números. “Cuando esos números reconfortan, porque reflejan el sentido de la búsqueda”, al decir del estratega.

El hoy de este Universitario. Sin flagelos misteriosos.

A cal y canto. Y de canto rojo.

El prólogo rojo

En la fecha que pasó, el ajustado 2 a 1 frente a Dublín Central. Ahora llega Ferro Carril como rival próximo. Al puntero del Acumulado, le restará con Progreso (2 a 0 en la primera rueda) y River Plate (2 a 1). En la víspera, el plantel orientado por Ramón Walter Rivas, Emilio Silva y el “Profe” Carlos Ribero, acudía al gimnasio, teniendo en cuenta la lluvia caída. Habrá que aguardar el día de hoy, si el tiempo posibilita encarar sesión de fútbol. Solo un lesionado: Diego Llama. El delantero padece lesión de rodilla y la ilusión es una: que pueda ser uno más en la tercera rueda, cuando seis equipos discutan la corona 2016. La sanción de Matías Flores de un mes, concluyó este 11 de octubre. Es uno más para tener en cuenta.

De cara al juego ante Ferro Carril, virtualmente la misma integración que batió a Dublín Central. En ese caso: John Burgardt; Octavio Pintos, Elbio José Conti, Sergio Almirón, Joaquín Burutarán; Marcelo Alexander Menoni, Franco Ávalos, Valentín Fornaroli, Matías Laxague; Alexander Píriz y George dos Santos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-