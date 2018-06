Ferro Carril viaja a Young

Ferro Carril y San Lorenzo de Young juegan esta tarde por el campeones de clubes de OFI en el marco de la fecha 5 de la Serie “A” donde hoy dispone de fecha libre la gente de Huracán de Paysandú.

Aquí el asunto es muy simple y no merece otra lectura.

Ferro Carril tiene que ganar esta tarde y en la última fecha del grupo donde jugará aquí en su medio, también tendrá que ganarle a Huracán de Paysandú si quiere pasar a la siguiente ronda.

Lo de esta tarde aparece en las previas como favorable a Ferro Carril por mejores individualidades y posibilidades de clasificar ya que el local San Lorenzó está eliminado (hoy es su último partido en este torneo) aun si por esas cosas del fútbol le ganara al campeón de Salto.

Pero eso no quiere decir que Ferro Carril tiene el triunfo “servido” en bandeja ya que San Lorenzo tratará de cerrar su participación con una victoria y de darse eso, ya el clasificado a la siguiente ronda sería Huracán de Paysandú.

Es más Ferro Carril, puede y debe ganar, pero a no descuidarse.

ASÍ JUEGAN.

Domingo 24 de Junio.

Fecha 5 de la Serie “1” del torneo de clubes de OFI

Parque “Juan Antonio Lavalleja” de Young.

Hora 15.30. San Lorenzo (Young) – Ferro Carril (Salto)

Árbitros de Mercedes. Luis López (central), Oscar Sosa y Ximena Vique.

Veedor: Alejandro Oviedo.

POSICIONES

Huracán (Paysandú) 7 puntos, Ferro Carril (Salto) 3 y San Lorenzo (Young) 1.

UNO SOLO PASA

Hemos escuchado opiniones de que aún perdiendo esta tarde, Ferro Carril pasa a la siguiente ronda.

No es tan así. Ocurre que en esta segunda face del torneo, de los tres equipos que componen las distintas Series, solo el campeón pasará a la siguiente ronda donde quedarán los 8 mejores.

Por lo tanto, lo anotado en el comentario previo, Ferro Carril tendrá que GANAR los dos encuentros que restan si quiere seguir en la competencia y lograr un lugar en los que van a jugar las instancias finales con los mejores del pais.-