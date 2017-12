De acuerdo a los datos recabados por el Ministerio de Turismo, entre enero y octubre de este año ingresaron al país 3.162.423 visitantes, una cifra 20.2% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2016.

En el lanzamiento de la temporada de verano en el departamento de Rocha la Ministra de Turismo Liliam Kechichian, destacó. «Vamos a cerrar un 2017 mejor que lo que fue el 2016, que ya fue un año extraordinariamente bueno”.

De acuerdo a las cifras oficiales los turistas en los primeros diez meses del año gastaron, unos US$ 1.923 millones (35,4% más en términos interanuales al del mismo período de 2016). De esta manera, además, en el acumulado a octubre ya se superó —a dólares corrientes— el gasto correspondiente a todo el año pasado, cuando ascendió a US$ 1.824 millones.

El gasto diario por persona, en tanto, promedió entre enero y octubre los US$ 103,4, con un incremento interanual de 3,9%.

Los paraguayos fueron los que registraron el gasto diario por persona más alto en este período: US$ 140,3. En el extremo opuesto, con US$ 57, se ubicaron los uruguayos residentes en el exterior, la diferencia entre el gasto de ambos puede deberse a que estos últimos tienen algunos aspectos resueltos como el alojamiento en casa de amigos o familiares, lo que baja el gasto total.

Por otro lado se pudo constatar que los turistas europeos, tuvieron un gasto por día por persona de US$ 92,9.

En estos diez meses llegaron a Uruguay 2,1 millones de argentinos, 26,3% más que en el mismo periodo de 2016. Los brasileños, fueron 403.446 en esos meses, lo que marcó una suba de 21,4% también en términos interanuales.

Los uruguayos que residen fuera del país completaron el podio a la hora de ver cuáles fueron los orígenes de los turistas, con 273.984 visitantes, un alza de 4,6% frente a 2016.

En cambio, en la comparación interanual cayeron los visitantes de Norteamérica (-3,2%), Europa (-10,8%) y «otros/sin datos» (6,8%).

La Ministra destacó que Uruguay es un país «con inflación controlada en comparación con los países de la región».

Entre otros aspecto resaltó que la conectividad ha mejorado mucho.

Como otro de los aspectos que atrae y fomenta la visita de los turistas al país , mencionó la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras turísticas y el régimen de tax free del que se benefician aquellos que llegan al país desde el extranjero.

En agosto se anunció que este paquete de beneficios fiscales se renovaría hasta abril.