Llegaba “My sweet lord”, como simple, y “All things must pass”, como álbum, de la mano de George Harrison, al número uno de Estados Unidos. Fue un día como el de hoy, pero de 1971, hace 46 años atrás. El ex-Beatle continuaría así el dominio de los genios de Liverpool por las listas norteamericanas. George fue el primero de los británicos que publicó su material en solitario, y le valió un doble éxito. “All things must pass” -“Todo debe pasar”- es el tercer disco-grande de estudio de Harrison. Fue publicado por Apple Récords en noviembre de 1970, después de la separación de The Beatles siete meses antes. El LP reflejó la influencia de las actividades que George desarrolló entre 1968 y 1970 de forma paralela a su trabajo con dicha agrupación, contando con el respaldo de Eric Clapton, Billy Preston y Delaney & Bonnie. Además, puso de manifiesta su vigencia como compositor, donde pudo plasmar en realidad sus composiciones, algo que con el conjunto inglés estaba buscando lugar después de McCartney y Lennon.

PHIL SPECTOR EL

PRODUCTOR

George Harrison inicia los registros del álbum junto al productor Phil Spector, en mayo de 1970. En su primer lanzamiento, “All things must pass” incluyó tres discos de vinilo, dos de ellos con material original y un tercero con improvisaciones musicales bajo el título de “Apple jam”, lo cual supuso la primera publicación triple de un artista de rock.? Tras la aparición del disco obtuvo excelentes comentarios de la prensa en general, por emisoras, tv y prensa escrita. La publicación Rolling Stone, califico el sonido del LP como “Wagneriano, bruckneriano, la musica de la cima de las montañas y los vastos horizontes”. Desde el

punto de vista comercial, el álbum alcanzó el primer puesto en la lista de discos más vendidos de numerosos países, entre ellos Billboard 200, y la UK Albums chart.? Tras su reedición en 2001, la RIAA certificó el álbum con seis discos de platino. Todo un super logro de Harrison, sin dudas, ayudado por el productor Spector que en su momento dijo: “Fui a Friar Park, la casa de Georgey me dijo… Tengo unas cuantas cancioncillas para que las escuches. ¡Era interminable! Tenía literalmente centenares de canciones y cada una era mejor que el resto. Tenía toda esa emoción acumulada cuando me las enseñó. Había material excelente para el disco. El resultado fue brillante…”

NUEVE OPTIMOS TEMAS

El disco encerró nueve temas, cuatro en el lado A: “I’d have you anytime” compuesto por Harrison y Bob Dylan, la propia “My sweet lord”, “Wah-wah”, y “Isn’t it a Pity”. En el lado B, cinco: “What is Llife”, “If not for you”, “Behind that locked door”, “Let it down”, y “Run of the mill”. Con motivo del trigésimo aniversario de la publicación del LP,

Harrison supervisó una edición remasterizada de “All things must pass” que se editó en enero 2001, menos de un año antes de su fallecimiento a causa de cáncer con tan sólo 58 años. Se publicó en el sello Gnome Records, y contó con una revisión del diseño del álbum creado por Feinstein & Wilkes, mientras que la carátula presentó una versión coloreada de la fotografía original. La reedición incluyó cinco canciones nuevas, entre ellos: “I live for you”, dos demos de “Beware of darkness”, y «Let it down”, interpretadas en mayo de 1970 en los estudios Abbey Road, y una nueva versión parcialmente regrabada de «My sweet lord» que contó con la participación de su hijo Dhani Harrison, la cantante Sam Brown y el percusionista Ray Cooper.?

UNA ALABANZA

AL DIOS HINDU

Harrison compuso “My sweet lord” como una alabanza al Dios hindú Krishna. Entre los músicos participantes en la grabación estaban Billy Preston, Ringo Starr, Eric Clapton y el grupo Badfinger. George entonó

“My sweet lord” en “The Concert for Bangladesh”, en agosto 1971 y sigue siendo la composición más conocida de su carrera musical en solitario. El guitarrista regrabó el tema en 2000 para incluirla como track extra en la reedición de “All things must pass”. El nuevo registro, publicado también como sencillo, volvió a alcanzar el primer puesto en el Reino Unido. El tema original además de ser número uno en USA e Inglaterra, también lo fue en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Irlanda, Noruega, y en los Países Bajos. Entre los artistas que han versionado “My sweet lord” se encuentran: Megadeth, Julio Iglesias, Billy Preston -en el Concert for George- donde la interpreta junto con Paul McCartney, Eric Clapton y Ringo Starr- U2, Larry Norman y Ray Conniff. Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com