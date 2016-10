Que el equipo de Richard Albernaz sea un protagonista más en la zona de vanguardia, parte misma de un estado de cosas a favor. Pero además, el gol que no le falta. Por eso incluso, figura primero en la segunda rueda (Campeonato Clausura).

Un trayecto a favor, tiene en la capacidad de ejecución, un aliado por sobre todos. La razón de la eficacia es cuestión esencial. Gladiador se modela en goles y los números lo amparan, a tal punto que desde LA DÉCIMA FECHA DE LA PRIMERA RUEDA, viene registrando goles EN TODOS LOS PARTIDOS en que ha jugado.

Son once partidos consecutivos. Establece en esos once, un total de 23 goles a favor y 13 goles en contra. Es la historia reciente de Gladiador.

CAMPEONATO APERTURA

10ª fecha: Gladiador 2 Fénix 2

11ª fecha: Gladiador 1 Ferro Carril 0.

CAMPEONATO CLAUSURA

1ª fecha: Gladiador 1 Saladero 0.

2ª fecha: Gladiador 1 Nacional 1.

3ª fecha: Gladiador 3 Dublín Central 0.

4ª fecha: Gladiador 5 Progreso 3..

5ª fecha: Gladiador 1 Salto Nuevo 1.

6ª fecha: Gladiador 3 Ceibal 1.

7ª fecha: Gladiador 2 Universitario 2.

8ª fecha: Gladiador 2 Salto Uruguay 1.

9ª fecha: Gladiador 2 River Plate 2.

MIRANDA: EL DE SIEMPRE

La temporada 2016 que va localizando su tiempo final, ofrece el testimonio de un goleador que no cesa: ese es Dany Miranda. Demasiado tiene que ver con la búsqueda de Gladiador, a tal punto que de los 23 goles en 11 partidos, llega a 7 goles para convertirse en el jugador de superior registro. Un total de siete “gladiadores”, frente al arco rival. Y definiendo también.

Dany Miranda………. 7 goles.

Mauricio Trinidad…… 4 goles.

Martín Silva…………. 4 goles.

Rodrigo Izaguirre……. 3 goles.

Leandro Bertoni……… 2 goles.

Milton Costa………….. 2 goles.

Sebastián Díaz………. 1 gol.