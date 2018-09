Los equipos de Gladiador y Salto Nuevo iniciaron la Liguilla de la “A” y en lo que fue la primera “movida” de este hexagonal, los primeros 3 puntos se fueron para el barrio Artigas ya que Gladiador superó a Salto nuevo por 1 a 0 con gol del defensa Mauricio Trinidad cuando promediaba el primer tiempo.

Fue más el equipo del barrio Artigas, tuvo oficio para controlar el fútbol, tuvo orden en la cancha y cuando le tocó, supo jugar contra el viento cruzado que se tuvo en la tarde de ayer y que por momento perjudicó a los actores.

Un encuentro que comenzó a todo ritmo y que en general tuvo en los dos arqueros como protagonistas principales para que no hubieran más goles. Tanto el “Chavo” Rodriguez como el juvenil Jorge Fleitas tuvieron intervenciones de categoría.

Especialmente el arquero de Gladiador que le contuvo un remate penal al goleador de Salto Nuevo José González cuando se jugaban los primeros 20 minutos de fútbol. Pensamos que esa incidencia significaría un “bajón” de todo el equipo “albiverde”, pero no, Salto Nuevo siguió jugando de la misma forma a pesar de que Gladiador era el protagonista principal, el que tuvo los 4 primeros tiros de esquina contra ninguno de Salto Nuevo.

EL GOL DE MAURICIO

No vamos a descubrir nada si decimos que la figura de Mauricio Trinidad se comenzó a sentir en cada avance de la gente de Ríchard Albernaz que a esta altura dirigía desde afuera del terreno por haber sido expulsado. Algo que ya le conocemos a Trinidad de algunos años a esta parte. Y fue en el minuto 34 cuando la defensa de Salto Nuevo lo dejó sin marca y al recibir un centro milimétrico no tuvo problemas para superar la resistencia del arquero de Salto Nuevo y así poner en ganancia a su equipo.

El “albiverde” siguió insistiendo por la zurda, tuvo llegadas y exigencias para el arquero Jorge Fleitas, pero este respondió y mantuvo su valla sin goles para terminar la primera parte.

LA SEGUNDA PARTE

Un segundo tiempo que no tuvo la intensidad del primero. Ambos equipos mostraron un fútbol por momentos desordenado, hubo figuras importantes que bajaron su nivel, el fútbol por momentos desordenado, pero los que siguieron en su nivel fueron los dos arqueros que las pocas veces que fueron exigidos respondieron con solvencia y el marcador no se modificaba.

Comenzaron los cambios por ambos planteles para buscar alternativas ofensivas, pero el trámite no se cambió y al llegar al final los números favorecieron a Gladiador que se llevó para el barrio Artigas los tres primeros puntos. Lo de Salto Nuevo fue meritorio, nunca bajó los brazos y si bien tuvo alguna oportunidad de empatar, esto no se concretó ya que los goles no se merecen, hay que hacerlos y punto, la única forma de ganar partidos.

Así pasó!

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson.

Árbitros. Fernando López (bien)

Asistentes: Ricardo González y Héctor La Cruz.

Cuarto árbitro: Marcelo Izaguirre.

-GLADIADOR (1)

Jorge Fleitas, Leonardo Alvez, Mauricio Trinidad, Heber Martínez, Ramón De Mora, José Rodriguez, Martín Silva (Carlos Da Silva), Martín Lima, Juan Pablo Otorguez, Juan Rondán (Angel Estevez) y Dany Miranda (Medina).

-Director técnico: Ríchard Albernaz (exp).

-SALTO NUEVO (0)

Crístian Rodríguez, Braian Almeida, Renzo Cattaneo, Franco González, Gilver Duffey (Maurio Rivero (exp), Juan Carlos Rivero, Crístian Madruga, Emiliano Gómez (Héctor Rodriguez), José González, Braian Albín y José Cabrera.

-Director técnico: Luis Sansberro.

-Goles: P.T. 34 Mauricio Trinidad (G).

El mejor de la cancha. Mauricio Trinidad y Jorge Fleitas.

El mejor de Salto Nuevo. Crístian Rodríguez.

-Nota. A los 23 minutos el arquero de Gladiador le contuvo un remate penal a José González (Salto Nuevo).