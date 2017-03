Las nuevas instalaciones en la sede de Gladiador, que tienden a ofrecer mayor comodidad-funcionalidad. Los trabajos que van concluyendo y la habilitación inminente, en zona de cantina y vestuario. Desde EL PUEBLO no han faltado captaciones gráficas.

En el fin de semana que pasó, las ventas puntuales en la sede, con menú de posibilidades, a los efectos de engrosar las arcas económicas del club. La aceptable respuesta alcanzada y para no descartar que el próximo fin de semana, pueda repetirse esa iniciativa. Pero el hecho es que Gladiador, NECESITA DE SU GENTE y para el presidente Milton Albernaz, “el barrio tiene que sumarse”. En más de una ocasión acentuó en palabras la búsqueda de “más compromiso con la institución”.

Es por eso que desde la jornada de la víspera se inició la nueva campaña de socios y a través de la misma, no menos que se pretende incrementar al padrón. Un número de celular es de los puentes tendidos para que nuevos hinchas se acoplen a la causa: 098486841. Pero además de esa vía, en la propia sede del club o a través de integrantes de la Comisión Directiva que preside Milton Albernaz. Gladiador y la temporada 2017 en puerta. El recobre natural de ilusiones.