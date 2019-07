Los jueces de ASA se fueron de AIAF

Finalmente el Comando de Jefatura de Policía desestimó que Gladiador y Salto Nuevo disputen su partido en el Parque Rufino Araújo, tal como se lo definió el lunes en el Consejo Superior. Jugarán en el Dickinson, el que tendrá dos partidos de la «B». Uno a primera hora y el restante a tercera hora. Saladero y Universitario condicionado en cancha de Saladero, en tanto Ferro Carril confirmó que jugará el sábado por el Torneo de la Organización del Fútbol del Interior.

*********

PARQUE DICKINSON

Hora 13.30′- El Tanque vs Albion.

Hora 15.30′- Gladiador vs Salto Nuevo.

Hora 17.30′- Sud América vs Arsenal.

**********

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 13.30′- Chaná vs Fénix.

Hora 15.30′- D. Artigas vs Libertad.

**********

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 13.30′- Almagro vs Hindú.

Hora 15.30′- River Plate vs Nacional.

***********

CANCHA DE SALADERO

Hora 13.30- Tigre vs San Eugenio.

Hora 15.30′- Saladero vs Universitario.

**********

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.30′-Dublin Central vs Santa Rosa.

Hora 15.30′- S. Uruguay vs Ceibal.

************

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO

Parque Dickinson. Hora 19.30′

Ferro Carril vs Progreso.

*************

SE FUERON DE LA AIAF

El comunicado de la Agrupación Salteña de Árbitros, revela la decisión de habilitar a sus socios para que puedan ser designados por OFI, desde el momento que no se comparte la actual política de relacionamiento entre AIAF y OFI. «Sentimos que somos rehenes de un problema personal de integrantes de ambos organismos donde los árbitros somos los perjudicados. Mientras no se encuentre una solución a los problemas por los cuales nos sentimos afectados, seguiremos en esta postura». La nómina de jueces de ASA habilitada para actuar en OFI se integra con Víctor Quiros, Miguel Pereira, Walter Araújo, José Gabriel de los Santos e Ivo Moreira.