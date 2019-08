Cuando el martes a la mañana, el Comando de Jefatura de Policía tomó conocimiento que en la noche del lunes se había fijado el parque Rufino Araújo para el partido de Gladiador y Salto Nuevo, se plantó en dirección contraria: “el parque Dickinson tiene lo que a otros les falta en materia de seguridad. Por eso, la negativa de aceptar que se juegue en cancha de Ceibal, simplemente porque las condiciones no están dadas”.

El hecho es que YA EN OCASIÓN DEL PARTIDO DE LA PRIMERA RUEDA, LA POLICÍA HABÍA DEJADO EN CLARO: los dos partidos entre Gladiador y Salto Nuevo irían a jugarse en el Dickinson. Para el Comando es uno de los partidos catalogados de “alto riesgo”.

Por eso la sorpresa surgió en el Consejo Superior, cuando el presidente Juan Ramón Guarino señalaba que “la policía autorizó a jugar en otro escenario que no sea el Dickinson. Si no pasa nada, y hay responsabilidad de todas las partes, no hay problemas”.

A la luz de los dichos del presidente, Salto Nuevo optó por el Parque Rufino Araújo, atento a la distancia menor en relación al estadio. A su vez, la delegación de Gladiador tiraba la bronca, porque entendía que se le estaba generando un perjuicio, pero sobre todo, canjeándose las cartas en relación a la primera rueda.

Rodolfo Soto, el delegado, apeló a la memoria, “porque en aquel momento se nos dijo que los dos partidos entre Gladiador y Salto Nuevo iban al Dickinson”.

El propio representante rojioro en el Consejo, explotó otra vez cuando apuntó: “ustedes fijen nomás en cancha de Ceibal, que Gladiador no se va a presentar a jugar ese partido”.

Finalmente el Comando aplicó lo resuelto: Gladiador y Salto Nuevo al Dickinson. La policía le concedió la razón a Gladiador. Un pataleo sobre la base de aquel antecedente.