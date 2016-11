No solo es el hoy que manda. Es el ayer, de tantos años. Y es el ayer reciente, con Gladiador batiendo a Salto Nuevo 3 a 2 y Ferro Carril nivelando dramáticamente ante Ceibal. Pero es una noche en llama además, por lo que está en juego. Porque si Gladiador gana, hay que suponer que Ferro hunde su chance. La sepulta. No tendrá vueltas.

Ferro sabe la gravitación que tiene el partido y el reflejo inmediato en la clasificación general de la tercera rueda.

La noche en llama asimismo, porque Gladiador jugó un partido ante Salto Nuevo, con picos altísimos de rendimiento individual, más una cuota de gol que la expuso. Fue el único de los seis equipos que llegó a tres goles en 90′ de juego. Ese no es un aspecto menor. Con Juan Pablo Otorgués, Dany Miranda y Martín Silva, Gladiador es siembra primero y cosecha después.

Es un equipo recomendable. Es un candidato. No solo porque ganó de arranque, sino porque no le falta potencial y certeza. Más esa cuota de gol que no disimula.

¿QUÉ FERRO ES EL QUE JUEGA?

La temporada para Ferro Carril, ha sabido de desniveles permanentes. Y frente a Ceibal, no fue la excepción. De última, Gabriel de Souza le serenó el alma con el empate consumado.

Variantes que EL PUEBLO manejó en la edición de ayer. La salida de Richard Requelme, obliga al reacomodo de piezas. Es noche para que Ferro exponga el equilibrio de rendimiento en un mismo partido, que no lo ha tenido. Tiene que ser la noche de ratificar propiedades. ¿Cómo no suponer que a partir de los jugadores que dispone, es capaz de alcanzar el fin?

De lo que no hay dudas es que se trata de un partido clave en la fecha. Quizás el más clave de todos. O por lo menos, con embrujo superior. Es la historia. Y es el hoy.

El hoy compromete. Compromete de verdad. Y ellos, lo saben. Bien que lo saben.

Los 22 de la escena

Llegaron al viernes con alguna duda. Tanto Ferro Carril como Gladiador. Pero puede pronosticarse esta alineación en cada caso. Los DT a veces suelen reservar alguna decisión de última, aunque la mente seguramente ya tiene la certeza.

Cuestión de repaso, a la hora de los 22.

GLADIADOR- Gastón Silveira; Milton Costa, Mauricio Trinidad, Gastón Ferreira, Ramón de Mora; Ángel Estévez, Rodrigo Izaguirre, Carlos da Silva, Martín Silva; Juan Pablo Otorgués y Dany Miranda. Director Técnico: Richard Albernaz.

FERRO CARRIL- Jonathan Vaz; Enzo Sebastián Albano, Christian Alberto Cavani, Bruno Fiordelmondo, Michael Tony Texeira; Juan Viera, José María di Nápoli, Juan Alberto Iriarte, Carlos Alberto Vera o Rodrigo Quiroga; Marcio Backes y Fabricio José Lairihoy.

Dirección Técnica: O. Espalter-J. Castagnaro-D. Moreira.

A la cancha

El sábado que llegó y la palpitación que se enciende. No es para menos. Es el arranque de la segunda fecha del hexagonal en la “A”, que determinará al cabo de la quinta, el nuevo Campeón Salteño. Un juego hoy y los dos restantes mañana para complementar. Nacional y Ceibal con el control de Fernando López y Salto Nuevo-Universitario, para que aflore la respuesta de Walter Araújo. Es el detalle para ir sabiendo.

Campeonato Salteño. “45º Aniversario RODWIL”

2ª Fecha. 3ª Rueda.- “Sr. Juan Kutcher”

PARQUE ERNESTO DICKINSON (sábado 19/11/16)

20y30 hrs. Gladiador – F. Carril. Árbitro central: Aníbal Alfredo González

Asistentes: Fernando Florentino Samit y Jonatan Robert Moraes

Parciales de Gladiador ingresan al sector oeste (Tribuna España)

Parciales de F. Carril ingresan al sector este (Tribuna Esc. Irazoqui)