Los números del Estado no son los números de la gente. El hecho de que el Estado obtenga más dinero por concepto de la recaudación de impuestos no va en consonancia con el hecho de que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pueda comer y pagar sus cuentas. Hay una gran diferencia con respecto a esto.

Ayer la DGI anunció que en 2016 recaudó el 2% más por tributos, hasta US$ 9.276 millones de dólares. Estos fueron los ingresos netos del organismo en el año 2016, descontada la devolución de impuestos. En nuestra sección semanal Detrás de los Números daremos a conocer algunos de los datos que arroja el gobierno en cuento a la recaudación del último año. En ese aspecto, la DGI obtuvo $ 306.611 millones de pesos (unos US$ 10.182 millones de dólares) por tributos, devolvió impuestos por $ 27.291 millones de pesos (unos US$ 906 millones de dólares), por lo que obtuvo un saldo neto de $ 279.320 millones millones de pesos (US$ 9.276 millones).

Es decir que de cada $ 100 pesos que recaudó la DGI en el año 2016, $ 57,8 provinieron de impuestos al consumo, $ 34 pesos de impuestos a la renta (empresarial y personal), $ 6,4 pesos de impuestos a la propiedad y otros $ 1,8 pesos provinieron de otros tributos y también de multas y recargos.

En el año pasado la economía uruguaya se recuperó tras la fuerte desaceleración en el crecimiento que tuvo en 2015. Eso también se evidenció en la recaudación de impuestos que habría crecido algo por encima de la expansión de la economía (los datos de cierre de 2016 se conocerán en tres semanas).

Para 2017, se espera que la recaudación de la DGI siga en aumento debido a un mayor crecimiento económico previsto respecto de 2016 y por la implementación del ajuste fiscal. Este último supuso aumentos en parte del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), además de una reducción del IVA para pagos con tarjetas de débito. El Ministerio de Economía estima que esos cambios tributarios reportarán US$ 335 millones más.

Es decir, habrá más recaudación porque aumentaron los montos de los impuestos, si bien no se incrementaron la cantidad de tributos específicos, sí aumentaron los montos a pagar por distintos conceptos.

Empero el poder de compra se sigue desvaneciendo y el valor de los salarios no levanta al igual que la inflación por lo cual los reajustes están muy por debajo del índice de precios al consumo.

La recaudación del IVA (el principal impuesto, que explica el 47,9% de lo que ingresa a la DGI) cayó 1,9% real el año pasado frente a 2015, y totalizó en $ 147.000 millones de pesos (US$ 4.882 millones).

Mientras el IVA interno aumentó los ingresos en 4,5% real, la recaudación del IVA a las importaciones cayó 11,8%. Los ingresos por IVA mínimo (pequeña empresa) bajaron 2,3% frente a 2015.

El informe al que accedimos para esta sección sostiene que la recaudación del Imesi se redujo 4,8% real y totalizó $ 30.274 millones de pesos (unos US$ 1.005 millones de dólares). Por combustibles, los ingresos de Imesi bajaron 3,2%; por tabacos y cigarrillos disminuyeron 3,1%; por automotores cayeron 11,7%, y por el resto de los bienes gravados se redujeron 5,6%.

Impuestos a la renta.

La recaudación por tributos a la renta creció 10,7% real en 2016 frente a 2014. En cuatro de los últimos cinco años, el IRPF fue el segundo en importancia recaudatoria para la DGI. En 2016, explicó el 15,2% de los ingresos del organismo.

La recaudación por IRPF creció 4,6% real y totalizó $ 46.594 millones de pesos (US$ 1.547 millones de dólares en un año). La de categoría I (rentas del capital) aumentó 5,9%, y la de categoría II (rentas del trabajo) se incrementó 4,4%. De todas maneras, la categoría II explica el 85,5% de la recaudación del IRPF.

Los ingresos por el IRAE crecieron 20,1% real y totalizaron $ 44.983 millones (US$ 1.494 millones). Por su parte, el IASS verificó una suba de 4,5% real en la recaudación y totalizó $ 6.575 millones (US$ 218 millones).

Los ingresos del Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) subieron 6,9% real hasta $ 4.521 millones (US$ 150 millones). En tanto, el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) vio caer ingresos en 6% hasta $ 1.502 millones (US$ 50 millones).

Impuestos a la propiedad

con leve suba en 2016.

Los ingresos por tributos a la propiedad aumentaron 1,2% en términos reales en 2016 frente a 2015. La recaudación del Impuesto al Patrimonio (IP) se incrementó 1,5% en 2016 y totalizó $ 17.937 millones (US$ 596 millones). El Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) tuvo una reducción de 2% real en sus ingresos y totalizó $ 1.725 millones (US$ 57 millones). En tanto, otros impuestos recaudaron 4,4% menos hasta $ 2.272 millones (US$ 75 millones).

LOS NÚMEROS

279.320.000.000 de pesos por impuestos

147.000.000.000 de pesos por IVA

30.274.000.000 de pesos por Imesi

46.594.000.000 de pesos por IRPF

17.937.000.000 de pesos por IP