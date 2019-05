Buenos Aires, 6 may (EFE).- El ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que el Gobierno invitará a la expresidenta y posible precandidata presidencial Cristina Fernández (2007-2015) a la mesa de diálogo que pretenden establecer para lograr un acuerdo de políticas comunes ante la creciente crisis. «La convocatoria y la búsqueda de consensos no tiene que excluir a nadie y Cristina Fernández de Kirchner representa a una parte importante del electorado», consideró Frigerio en declaraciones a la estación de radio argentina Radio La Red. Es la primera vez que un miembro del Ejecutivo que preside Mauricio Macri dice que la exmandataria será convocada a un diálogo que todavía no se concretó pero para el que ya habían sido consultados otros dirigentes opositores de menor calado que Fernández. EFE