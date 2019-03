Buenos Aires, 29 mar (EFE).- El Gobierno argentino presentó este viernes el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las partes del acuerdo que tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado año para lograr una mayor independencia e institucionalidad, informaron fuentes oficiales. El proyecto de reforma presentado al Congreso Nacional busca fortalecer la credibilidad del Banco Central y aumentar su independencia y conseguir, con ello, que se convierta en un pilar institucional de largo plazo. La reforma propuesta, según indicó la entidad en un comunicado, establece reglas claras que determinen con mayor precisión el rol del Banco Central y le permitan desarrollar su actividad sin condicionamientos. Los principales puntos del proyecto se centran en el establecimiento de un mandato múltiple enfocado en preservar la estabilidad de precios. Otro de los focos es establecer reglas para preservar la autonomía personal de los funcionarios y asegurar que las decisiones del organismo se realizan con plena independencia. Para ello, se apoyarán en un acuerdo con el Senado para el nombramiento de los miembros del directorio, así como la eliminación de la posibilidad de que el Banco financie al Tesoro. Además, no se podrán utilizar las reservas del Banco Central para el pago de deuda pública y que este distribuya al Tesoro utilidades no realizadas. Se establecerán normas contables acordes con prácticas internacionales, y de auditoría más exigentes, incluyendo la creación de un Consejo de Supervisión Institucional que deberá contar con mayoría de miembros no ejecutivos para la supervisión de todos los procesos internos, los de elaboración del presupuesto y los de confección del balance. Por último, se procurará la promoción de la inclusión financiera como una de las funciones de la entidad argentina, con especial atención a la integración social, regional, cultural y de género, reforzando la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Como parte del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo argentino asumió el compromiso de reformar la carta orgánica del Banco Central para dotarlo de una mayor independencia, lo que incluye no financiar al Estado con emisión monetaria y no intervenir en el mercado de divisas y mantener un tipo de cambio flotante del peso excepto en momentos de “disrupciones” del mercado. EFE