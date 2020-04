El martes será un día clave con respecto a uno de los temas que más ha sonado en los últimos días: la cantidad de test diagnósticos realizados para detectar el Covid-19. El próximo martes habrá una reunión entre el presidente del SMU, Gustavo Grecco, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la que hablarán sobre la crisis sanitaria y logística de testeos.

El SMU publicó un comunicado en el que expresa que considera que los test que se están realizando actualmente son insuficientes, y señala que la estrategia sugerida por el sindicato desde el inicio del combate de la pandemia, se basa en el testeo masivo.

Consideran que el testeo no está lo suficientemente difundido por que no está claramente definido a qué personas se le debe realizar, sumado a que la tecnología que se instaló para su realización es muy reciente y han existido contratiempos y otras complicaciones logísticas.

Para dar solución proponen implementar puestos de testeo ambulatorios, testeos domiciliarios para quienes no dispongan de un vehículo que incluye un sistema para el interior del país, la creación de puestos móviles de testeo periódico y generar un sistema organizacional a nivel país para la realización de test que asegure calidad y confiabilidad en el proceso.

La otra cara

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a Subrayado que el gobierno quiere que se manden a realizar más test, por lo que estará con la mirada atenta a la situación.

Según esta versión, son los propios médicos los que no están mandando a hacer los diagnósticos, aunque hay capacidad disponible para procesarlos. Ante esto, el gobierno incita a los médicos y a los prestadores de salud a ordenar más realización de test , porque son los únicos que tienen la facultad de hacerlo.

En conferencia de prensa, Delgado señaló que se está «incitando» a que se realicen más test, pero que son los médicos los que deben determinar a qué persona se le hacen.

Con respecto a la cantidad de tests diarios, dijo que «no hay faltante» pero que «no se hicieron todos» los que esperaban que se hicieran, en línea con lo anunciado por el gobierno, que en esta etapa de propagación del virus se estarían realizando de 800 o 900 muestras diarias, cuando actualmente no alcanzan a la mitad.

En la reunión del próximo martes estarán presentes el Ministerio de Salud Pública, la Junasa, ASSE, FEMI, prestadores integrales y Cámara EEMM.

