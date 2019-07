El Poder Ejecutivo determinó que los productores que tributan por IRAE utilicen certificados de créditos generados hasta el 30 de junio para pagar sus cuentas ante bancos, entes autónomos descentralizados o empresas aseguradoras.

También destinó 350 millones de pesos al Fondo Nacional de la Granja para apoyar a ese sector. “Es un monto importante que ya está disponible para la actividad granjera”, dijo el ministro, Enzo Benech. “Se aprobaron definiciones en dos temas importantes para la actividad agropecuaria, que abarcan áreas que son bien distintas”, informó el ministro de Ganadería, Enzo Benech, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros realizado este lunes 8 en Torre Ejecutiva.

En primer lugar detalló en relación a los certificados de crédito que se generan a quienes tributan por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

“Hay una disponibilidad importante de certificados de crédito que no se utilizaron por lo que se definieron normativas nuevas para aquellos productores que generaron un crédito hasta el 30 de junio de 2019 que la DGI (Dirección General de Impositiva) puede autorizarlos a que se usen a favor de bancos, entes autónomos descentralizados o empresas aseguradoras”, comunicó Benech.

“Es importante para sectores que atraviesan algunas dificultades y que tengan certificados de crédito para usar como posibilidad de cumplir con algunas obligaciones”, acotó.

En la oportunidad informó, como segunda decisión tomada en el Consejo de Ministros, la de destinar 350 millones de pesos al Fondo Nacional de la Granja, monto que se deriva de Rentas Generales y que se utiliza para el apoyo de la producción granjera específicamente.

Benech indicó que se cuenta con el asesoramiento de la Junta Nacional de la Granja y como ejemplo mencionó que estos fondos se han utilizado permanentemente cuando hay catástrofes climáticas importantes, heladas o granizadas ocurridas en años recientes, de ayuda a productores para pagar endeudamiento de BPS, la política de seguro que tienen subsidios, los apoyo a la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y para la propuesta que ha realizado el MGAP con Salto Hortícola que tiene un proyecto y que tiene determinadas condiciones que cumplir, las que si se cumplen, también saldrán de este fondo, aludió el titular de Ganadería.

Consultado acerca del impacto que han tenido las recientes heladas en algunos cultivos, y que como consecuencia han subido los precios de determinadas verduras, el ministro dijo que si bien hay cultivos que pueden verse afectados, de la misma manera, hay otros a los cuales las heladas los favorece. Dijo que en invierno es bueno que sea frío, y remarcó que por ejemplo favorece a la producción de trigo.

Por otra parte manifestó que en los últimos años ha habido problemas fuertes de garrapata y los ciclos no se cortan porque las temperaturas eran altas en el invierno y por lo tanto, “cualquiera que esté ligado a la actividad productiva, sabe que el clima es cambiante, que tenemos inviernos fríos y veranos cálidos y que nos falta agua en general, tenemos que manejar eso; cualquier productor lo sabe, y también los precios reflejan la situación productiva del mercado, estamos en un frío importante, pero es parte de lo que nuestro clima y nuestros productores saben manejar, obviamente se reflejan en los precios.

Indicó que no hay un clima bueno para todo el mundo, cuando beneficia a uno sin dudas está perjudicando a los otros.

DENUNCIA

Sobre la denuncia penal realizada por parte del MGAP por mal uso del Fondo Nacional de la Granja, Benech señaló que la primera medida tomada fue realizar la denuncia ante la justicia porque había sospechas de algunas irregularidades, se comenzó una auditoría interna que está trabajando en este momento, las personas que estaban en esa actividad fueron relevadas por esa responsabilidad y se está analizando la situación; “esperamos que la justicia nos ayude, entendemos que cuando hay irregularidades y usos dudosos de fondo, sea ella quien nos ayude, porque nosotros tenemos algunas limitantes a la hora de la investigación”.