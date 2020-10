El Poder Ejecutivo decidió enviar un Proyecto de Ley al Parlamento que introduce dos cambios en la licencia generada en 2019.

Por un lado, el proyecto de ley contempla que las personas que hayan ido a seguro de paro parcial y tengan pendiente su licencia generada en 2019, puedan prorrogarla y hacer uso de la misma durante 2021.

Por otro lado, el proyecto del gobierno plantea modificaciones en el cálculo del pago de las licencias y la cantidad de días generados durante 2020 para las personas que hayan ido a seguro de paro parcial. Aún resta que el Proyecto de Ley sea aprobado por el Parlamento.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que el cambio apunta a «algún sector de actividad y algunas empresas que por razón de emergencia sanitaria han sufrido impacto particularmente relevante».

«La ley vigente establece que el trabajador genera su licencia un año y como máximo tiene derecho a gozarla en el ejercicio siguiente. Por tanto, la licencia que se generó en 2019 tiene que ser gozada en 2020″.

«Lo que nosotros estamos estableciendo es una facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo para que en este año exista la posibilidad de postergar el goce de la licencia generada en 2019 para el ciclo 2021″.

«Esta es una facultad, no cambia el régimen general de licencias, lo que se hace es generar una excepción a pedido de partes y en diálogo entre emprendedores y trabajadores».

«El segundo componente de este proyecto de ley tiene que ver con disipar dudas de cómo se genera la licencia para los trabajadores que han estado o están en seguro de paro parcial, una modalidad que no existía, que se generó este año y es fundamental tener una normativa clara».

«Para el caso del trabajador que ha estado en seguro de paro parcial por reducción de días, la licencia se genera por los días trabajados; los días que no trabajó porque estuvo en seguro de paro parcial, eso no genera licencia», explicó Mieres.