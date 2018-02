“El Gobierno hace el seguimiento, tiene el diagnóstico de los problemas y ya tomó medidas”, afirmó el ministro de Ganadería, Enzo Benech, sobre el déficit hídrico en Tacuarembó. Expresó que viajó a escuchar las medidas que tomaron los productores y a observar el uso del apoyo otorgado por la cartera desde 2010 por 3 millones de dólares para 500 intervenciones en el departamento, que incluyen tajamares, pozos y bebederos.

“Hay que acordarse de las sequías cuando llueve, no cuando se producen, porque aunque se construyan tajamares rápidamente, van a estar secos sin el problema resuelto y solo se gastará dinero”, señaló Benech en declaraciones a la Secretaría de Comunicación Institucional este viernes 16, durante su visita al departamento de Tacuarembó. La cartera ya abrió las solicitudes para pastoreo en vía pública dirigida a los productores ganaderos afectados por déficit hídrico en Artigas, Salto, Tacuarembó, Paysandú y Durazno.

El ministro dijo que viajó a observar las medidas que tomaron los productores y a observar el uso de los apoyos otorgados. Destacó que “desde 2010 hubo 500 intervenciones con una inversión de tres millones de dólares para aguadas, tajamares, pozos y bebederos en este departamento.

“Se debe analizar en el largo plazo y por eso el Gobierno tiene lineamientos estratégicos, ha apoyado fuertemente con medidas para realizar tajamares e impulsó la ley de riego”, enfatizó. Señaló que “hoy no se puede llevar agua si el tajamar no está lleno para poder distribuirla”. Por eso “se debe mirar a largo plazo porque no es sencillo y es caro de llevar adelante”.

Reiteró que “el diálogo es parte de la manera de pensar del Gobierno, respetando la institucionalidad y la gente”. Explicó que por esta razón está en Tacuarembó e informó que el miércoles la Mesa de Desarrollo y el Consejo Agropecuario departamentales lo invitaron y decidió «ir a charlar con la gente sabiendo que hay problemas”. “En situaciones de dificultades no se puede encerrar cada uno en su razón sin escuchar a los demás, ni como Gobierno ni como personas”, aseveró.

En este sentido, resaltó la importancia de la reunión de trabajo convocada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el lunes 19 a las 14:00 horas con gremiales y autoconvocados en la sede ministerial. “Me alegro que estén todos”, recalcó. “Somos un país democrático en el que de las dificultades salimos todos juntos o no lo hacemos”, sentenció.

La agenda del secretario de Estado incluyó encuentros con el intendente Eber Da Rosa, legisladores locales, la Mesa de Desarrollo Rural y el Consejo Agropecuario Departamental.

A la reunión con el Consejo Agropecuario Departamental y las Mesas de Desarrollo Rural asistieron productores, representantes de la FRU, la Asociación Rural de Tacuarembó, el Director de Desarrollo de la Intendencia de Tacuarembó, representantes de la Universidad de la República, la Sociedad Fomento Rural Sexta Sección, técnicos institucionales del Instituto Plan Agropecuario, INIA, INC y del MGAP así como el Director Departamental del MGAP, Guillermo Seijo.