Es un acuerdo voluntario y alcanza a productos de higiene y alimentos

El gobierno negocia con los supermercados y almacenes una lista de productos de higiene y alimentos con precios máximos que, si aceptan, no podrán superar en la venta al público.

El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado lo anunció este jueves en el programa Buen Día (canal 4) y dijo que el acuerdo será voluntario, es decir, que cada supermercado o almacén decidirá si aplica la lista de productos topeados o no.

Esta iniciativa del gobierno busca evitar el alza de precios en los productos de primera necesidad en medio de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus Covid-19, y las consecuencias sociales y económicas que tiene en miles de familias.

La medida surge también en momentos en que la inflación de abril subió a 10.86% en el acumulado de los últimos 12 meses, el dato más alto desde mediados de 2016.

En particular los alimentos y productos de higiene son los que más subieron en los últimos meses, con porcentajes superiores al promedio que arroja el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El País publicó la lista de 84 productos que el gobierno negocia con los privados para fijar un precio máximo:

1. Pan flauta; 2. Pan porteño;3. Galleta de campaña;4. Pan empaquetado blanco;6. Bizcochos;7. Galletas malteadas;8. Galletas de salvado;9. Galletas saladas;10. Galletitas dulces;11. Alfajores;12. Pan rallado;13. Arroz;14. Harina de trigo;15. Fideos;16. Tallarines;17. Ravioles;18. Nalga;19. Vacío;20. Bola de lomo;21. Colita de cuadril;22. Peceto;23. Cuadril;24. Cadera;25. Carne picada;26. Carne picada magra;27.Asado de tira;28. Paleta;29. Aguja;30. Costilla redonda;31. Pollo entero;32. Muslos de pollo;33. Hígado;34. Milanesas de carne preparadas para freír;35. Hamburguesas;36. Milanesas de pollo preparadas para freír;37. Jamón cocido;38. Leonesa;39. Salame;40. Frankfurters;41. Chorizo;42. Leche ultrapasteurizada entera;43. Leche con vitaminas y minerales;44. Yogur común;45. Queso rallado;46. Queso muzzarella;47. Queso colonia;48. Queso magro;49. Huevos;50. Aceite de girasol;51. Manteca;52. Azúcar;53. Dulce de leche;54. Sal común;55. Caldo en cubo;56. Té;57. Yerba;58. Cocoa;59. Agua de mesa;60. Polenta;61. Pulpa de tomate;62. Jabón en polvo;63. Detergente;64. Guantes de goma;65. Jabón de tocador;66. Pasta dental;67. Shampoo;68. Desodorante;69. Papel higiénico;70. Toallas higiénicas;71. Pañales desechables;72. Solución de hipoclorito de sodio;73. Bolsa para residuos;74. Banana;75. Boniato;76. Cebolla;77. Lechuga;78. Manzana;79. Naranja;80. Papa;81. Tomate;82. Zapallo calabacín;83. Zanahoria;84. Morrón.

