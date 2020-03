Coronavirus

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó dos nuevos casos de coronavirus, los primeros autóctonos, por lo que suman ocho. Anunció que los vuelos provenientes de Europa se suspenden totalmente a partir del viernes a las 00:00 horas. Hasta entonces, las aerolíneas procedentes de ese continente podrán ingresar al país solo a uruguayos y residentes en Uruguay. En las escuelas se mantendrá una guardia docente.

En el marco del Plan Nacional Coronavirus, se realizó este domingo 15 en la Torre Ejecutiva una reunión de la Junta Nacional de Emergencias ampliada. Posteriormente, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario Rodrigo Ferrés; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, se refirieron a la situación que atraviesa el país y confirmaron dos nuevos casos, que se suman a los seis ya informados.

De los ocho casos, dos se registraron en Salto, cinco en Montevideo y uno en Maldonado. La característica de los dos nuevos, que provocan el cambio de fase, ya que se pasa a la de respuesta coordinada multisectorial, es que ambos son autóctonos, no importados, lo que indica que el virus está circulando. Los ocho pacientes están estables, seis en domicilio y dos en sala común.

Delgado explicó que, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, el Gobierno nacional decidió adelantarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada etapa. “Quisimos actuar con medidas más drásticas para prevenir, porque, de esa forma, tendremos más posibilidades de control de la propagación”, indicó. El jerarca insistió en que la prioridad es la salud humana, pese a que esta situación genera una afectación de todo tipo. “Luego veremos los impactos y cómo se mitigan”, puntualizó.

Confirmó que a lo largo de la semana se anunciarán más medidas y se brindará información con transparencia. “La gente tiene derecho a saber qué está pasando y qué está haciendo el Gobierno”, señaló. Para ello, a partir del lunes, al final de cada jornada, se emitirá un comunicado con un parte diario del estado de situación.

Medidas

En consulta con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se elaborará una resolución por la que se suspenden hasta nuevo aviso los vuelos provenientes de Europa a partir del viernes a las 00:00 horas. Hasta entonces, las aerolíneas que procedan de ese continente podrán embarcar del país del que provengan solo pasajeros uruguayos y residentes en Uruguay. Delgado recordó que, además, desde el 18 de marzo, se suspenden los vuelos de American Airlines a Estados Unidos.

El jerarca recordó que el sábado 14 se comenzó a instrumentar un mecanismo de suspensión de clases por 14 días con la particularidad de que los centros escolares permanecerán abiertos. Será el director del centro quien determinará la guardia docente, no solo para garantizar la alimentación, sino para interactuar con los niños en esos días desde el domicilio.

Por otra parte, se trabaja en un decreto vinculado con la cobertura a la que accederán los trabajadores obligados a permanecer en cuarentena de 14 días y se instrumentarán las medidas de teletrabajo que se puedan implementar a nivel público y privado.

Delgado exhortó a los compatriotas a colaborar en este proceso, a ser responsables en los hábitos y a no viajar. Informó que se instalará una Comisión de la Dirección del Paso de Frontera, integrada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), los ministerios de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Salud Pública, para aplicar un protocolo estricto en la zona.

Asimismo, la Dirección General de Presidencia, con apoyo de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), establecerá un protocolo para toda la Administración Central y una exhortación a los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales a adecuar las actividades en las que confluya un número elevado de personas, tratar de reestructurar el funcionamiento de oficinas públicas para evitar acumulación de ciudadanos y un protocolo de hábitos de higiene que se distribuirá en dichas oficinas.

Informó que quedó operativo el servicio telefónico 0800 1919 con atención por parte de funcionarios y médicos durante las 24 horas, sin costo a través de todas las empresas de celulares. El objetivo es facilitar la consulta permanente y la primera evacuación de dudas. Además, a través del dominio coronavirus.uy estará disponible, a partir del lunes 16, un chat para evacuar consultas y, desde el jueves o viernes próximo, una aplicación para celulares, para que las personas accedan a una georreferenciación de los casos, es decir, que reciban un alerta cuando estén cerca de una zona de riesgo. Confirmó que se asegurará a la población la existencia de alcohol en gel necesaria para toda la demanda, para lo cual se reactivó la planta de producción de Ancap, y así terminar con especulaciones.

Delgado afirmó que el presidente Lacalle Pou estará en diálogo este lunes 16 con varios presidentes de los países de la región, “porque esta pandemia no conoce fronteras y todas las acciones globales contribuyen a su combate”. Asimismo, destacó la colaboración de los uruguayos para tratar de mitigar el impacto, la comprensión de quienes organizan espectáculos, de los clubes deportivos y sociales que suspendieron actividades, de los organizadores de eventos masivos postergados y de las jerarquías de las religiones que suspendieron las ceremonias. (…)

