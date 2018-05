Medidas para la producción.

El titular interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alberto Castelar, informó que el Gobierno extendió a los productores arroceros el beneficio dado el sector de cultivos de secano, como son los de cebada, soja y trigo, que prevé la reestructuración de obligaciones y amortizaciones de créditos con el Banco de la República. “El ministerio y el Gobierno trabajan responsablemente en la búsqueda de soluciones”, destacó.

“El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) adoptó la misma medida para el sector arrocero que las otorgadas a los agricultores de secano y las gremiales se comprometieron a trabajar y obtener de las instituciones financieras privadas los mismos beneficios crediticios”, destacó Castelar este domingo 6, al hacer un alto en la agenda de reuniones con los ciudadanos de Florida previa al Consejo de Ministros abierto en La Macana.

Castelar recordó que, con un plazo máximo de hasta cuatro años, los clientes del BROU podrán reestructurar sus obligaciones y la amortización de préstamos a mediano o largo plazo sobre el financiamiento de cultivos de secano. La medida, que alcanza a 1.200 productores y 120 millones de dólares, incluye los préstamos ya vencidos o que lo harán a lo largo de este año.

Consultado sobre las medidas solicitadas al Gobierno por el movimiento autodenominado “Un Solo Uruguay”, Castelar dijo que en lo que va del año se llevan aprobadas unas 22 medidas a favor de los productores agropecuarios.

“Están en todo su derecho de hacer sus planteos y tal vez el Gobierno no esté respondiendo exactamente en los términos que ellos han planteado, pero se está estudiando el documento presentado”, agregó.

“Ese grupo de ciudadanos parte de algunos supuestos que “nos generan algunas dudas por lo cual debemos estudiar bien las propuestas ya que no coincidimos con algunos diagnósticos. Asimismo, si es posible implementar alguna de esas medidas, lo haremos”, aseguró.

Finalmente y con respecto a la sequía, Castelar dijo que aún no se puede decir que lo peor haya pasado, porque algunos efectos del déficit hídrico lo veremos en los próximos meses. No obstante coincidió en que el hecho que esté lloviendo es una buena noticia.

SOLUCIONES A LOS APICULTORES

Las exportaciones de miel atraviesan dificultades, admitió el ministro interino de Ganadería, Alberto Castelar, tras reunirse con representantes de apicultores. Informó, al respecto, que se tomarán medidas de tipo crediticio para paliar el sobrestock de producción ocasionado por las exigencias del mercado europeo, que no responden a sus autoridades sanitarias, sino a operadores del sector.

En el marco de las audiencias previas al Consejo de Ministros abierto que se realizará hoy , Castelar precisó que ya se viene trabajando en algunos de los planteos de los apicultores, junto a la Dirección General de la Granja y la Comisión Honoraria Apícola.

A ello se agrega la aprobación, en breve, de soluciones a través del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que podrán ser de tipo crediticio, extensión de plazos y créditos blandos.

Castelar explicó que el principal problema es que no se exporta la mayor parte de la producción de miel, como normalmente ocurre, lo cual lleva a que este año haya un sobrestock de las dos terceras partes de lo producido.

En ese marco, el jerarca desestimó que los problemas respondan a una supuesta contaminación de los apiarios y aseguró que las dificultades tampoco son causadas por las autoridades sanitarias europeas, sino por los propios exportadores que exigen niveles de trazabilidad de ciertos agroquímicos en la miel, “que resultan bastante difíciles de analizar con los equipos que tenemos hoy”. “Pero estamos trabajando para mejorarlos”, afirmó.