Hebraica y Macabi sorprendió este lunes sobre el mediodía al confirmar el cese de Mathias Nieto como director técnico. Si bien los últimos resultados no fueron los mejores, el global de la campaña es bueno y está por encima de las expectativas iniciales.

El elenco macabeo, que arrancó la Liga Uruguaya de básquetbol con la aspiración de pelear en mitad de tabla y alejarse rápidamente de la zona de descenso, peleó hasta la última fecha el Apertura y se potenció después del receso por las fiestas con las llegadas de Gustavo Barrera, Steffon Petrigrew y Jaime Lloreda.

Desde las tres contrataciones estelares que realizó Hebraica de cara a 2019, el equipo ganó cuatro partidos y perdió tres, para un global de 12-10 en la temporada que por ahora no le alcanza para clasificar a la Liguilla. No obstante, pelea por uno de esos seis cupos y de no obtenerlo tendrá la oportunidad de acceder a los playoff mediante un cuadrangular de reclasificación que otorgará dos lugares. Hebraica, que jugará este martes frente a Atenas a las 20:30 horas en cancha de Larre Borges, confirmó oficialmente el retorno de Javier Espíndola a la dirección técnica.