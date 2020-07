Por Nicolás Caiazzo

Que su joven edad no nos confunda, en apenas trece años desde su fundación y con nada más que uno a cuestas con la aprobación de su Personería Jurídica, Vaimaca Rugby Club ha marcado el camino con foco en el crecimiento constante y énfasis en el desarrollo de buenas gestiones que lo han catapultado a ponerse metas altas que al final del camino tarde o temprano han tenido au recompensa. La institución azulgrana muestra seguridad en sus pasos con base en la unión de un grupo de personas que decidieron sumar fuerzas para materializar lo que vemos hoy, una institución con simientos y proyección. Fernando Gómez Molina, «Tatanka» para el ambiente del rugby, es uno de los responsables que en silencio y de manera incansable aporta con su grano de arena a la causa del club. Asentado en la capital de nuestro país desde hace mucho tiempo y siendo el nexo constante entre el club, la URU (Unión de Rugby Uruguay), la SND (Secretaría Nacional de Deportes) y el resto de los actores que componen la extensa red de responsables de que el rugby tire en nuestro país, este dirigente ha asumido siempre el rol de manager para un club que pese a las distancias y a que se interprete podría encontrarse lejos del ruido, siempre ha sabido estar en la circunstancias de lucha por el desarrollo del rugby del interior.

Esta vez desde otra modalidad, de esas que permiten las redes sociales, EL PUEBLO dialogó con el dirigente del conjunto indio.

-La Secretaría de Deportes aprobó la vuelta del rugby a los entrenamientos, después de cuatro meses les tocará retomar. ¿Fue duro el golpe de frenar por la pandemia a nada de iniciar un campeonato uruguayo por primera vez en su historia?.

-«Bien, son varias puntas en tu pregunta, pero voy a tratar de organizar los pensamientos para ser claro en la respuesta. Creo que lo que pretendemos desde Vaimaca es tomar con seriedad la competencia que se viene, como la misma responsabilidad que en todas las otras veces a lo largo de nuestros jóvenes 13 años, y por lo tanto para nosotros sigue siendo una instancia histórica. Histórica porque en 13 y poquitos años hemos alcanzado una meta que hasta para el más optimista le hubiera resultado algo impensado. Por todo lo que te digo Vaimaca está expectante, casi que ansioso. ¿Nervios?, en cantidades industriales, pero convencidos que vamos a dar batalla y que se va a dejar todo, aunque parezca una frase trillada, estamos convencidos que vamos a hacerlo, sin guardar nada. Ahora, y respondiendo otra arista en la pregunta, estamos con una feliz expectativa, más que nada luego de tener que poner el freno de mano ante esto de la pandemia».

-Los puntos negativos ante la inactividad seguramente habrán sido varios, pero, ¿qué le encontraron de positivo a tanta ausencia de la práctica del deporte, la cual en sí es al esencia del club.

-«Sin dudas que no fue fácil, se vieron afectados varias ítems: lo motivacional, en lo que fue la preparación física, en lo táctico (la pretemporada que fue súper exigente, se perdió), en lo económico, en la afluencia de gente que mes a mes se acercaban a nuestra casa. En fin, una gama variada de dificultades que nos acarreó la alerta. Pero, y otra vez sin querer caer en frases trilladas y prefabricadas, tomamos todo lo vivido como un partido de rugby, en donde te golpean, te tiran, te intentan pasar por arriba, pero hay que levantarse, porque ahí está la clave, no dejar que un tackle bien metido nos deje abatidos, hay que pararse, sobarse el golpe y seguir. Por fortuna, o no, en el club tenemos referentes que nos ayudan justamente a poner en prácitca esto que se aprende en la cancha, solo que, ahora fuera de ella. Es quizás lo más positivo: nos juntamos más que nunca, nos organizamos, nos hablábamos, nos escribímos, nos llamábamos con las nuevas herramientas que nos trajo la pandemia. Videollamadas para reuniones de directiva, para clases de zumba, clases de gimnasia, para hacer talleres de reglamento tanto de rugby infantil, femenino, hockey o la primera de rugby, para que los profes mandaran rutinas. En definitiva, referentes, unión e inteligencia para saber como buscar alternativas, esos tres ingredientes nos mantuvo en acción».

-El hockey comenzó un poco antes, le siguió el futbol y luego el rugby. ¿En que consta esta nueva adaptación?. ¿Ha implicado estar más en los detalles debido a los protocolos que recomienda el gobierno?.

-«Sin dudas que hay una implicancia superlativa, tan así que la palabra protocolo pasó a ser la columna vertebral para cada acción o disposición que debimos adoptar. Muchas horas de charlas con varios actores de diferentes ligas o uniones e incluso la mismísima Secretaría de Deporte, a fin de contar con información fidedigna, y esto que casi de contínuo, dado que como sabrás todo ha sido muy dinámico. En líneas generales sea cual sea la disciplina, tuvimos como meta apegarnos a raja tabla de cada disposición de las autoridades competentes y se pudo hacer, gracias a la paciencia de nuestros socios y allegados, gracias al compromiso de la directiva y al laburo de jugadores/as que estuvieron y están con las mangas arremangadas desde que todo esto empezó. Por decir algo: en el fútbol senior, habremos estado debatiéndonos que hacer por casi dos días para hacer lo correcto y lo más seguro para todos nosotros. La palabra protocolo se normalizó».

-A nivel de hockey local las chicas probablemente afronten otra edición del campeonato salteño. El senior ya inició con su actividad. ¿Qué le depara al rugby?.

-«Rugby son varias categorías, pero todos más o menos en un estado de situación igualado. Reuniendonos, cruzando mails, esperando comunicados. Por lo pronto se especula que en la segunda semana de agosto inicie la actividad de Intermedia, hasta hay un par de fixtures a modo de borrador. Esperamos no pase mucho más tiempo para oficializar la competencia y así poder compartir con todos de que manera y desde cuando se juega. Por su parte, en rugby femenino, los managers de los clubes estamos convocados a participar de una videoconferencia con directivos de URU el próximo día lunes 27 vía Zoom, a las 20:00 horas, único tema a tratar: competencia 2020. Vaimaca va por otro campeonato en donde se buscará que se respete una fecha de local y continuar con mi solitaria pelea para tratar de sacar más la competencia al interior y no, como decía Estramín: «morir en la capital».

-Al inicio, hablando de rugby, ¿la idea era presentar un equipo en intermedia y otro en M18 masculino, tres planteles en el Campeonato Uruguayo (masculino, femenino y femenino M18)?.

-«Es así. La meta alcanzada el año pasado nos dio viento en la camiseta y las perspectivas eran poder oficializar la competencia de los juveniles que el año pasado fue una mixtura de torneo oficial/amistoso, está todo a confirmarse en esta categoría. Quizás en femenino juvenil aún con más puntos suspensivos que el masculino, por el simple hecho que no sabemos que se juega, eso recién lo sabremos el próximo 27. Lo concreto en este momento son dos de esos tres: plantel Femenino y plantel Masculino Mayor en competencias nacionales».

- ¿Con la obtención de la personería jurídica se abrieron puertas a nuevos proyectos?. ¿Se buscará fortalecer las instalaciones o generar algún convenio que los lleve a nuevas reformas en la sede?.

-«El 2019 terminó con éxitos en varios frentes, uno de ellos sin lugar a dudas y para los que somos socios fundadores fue la personaría jurídica. No solamente nos da seriedad como institución sino que realmente ya somos una institución registrada en la Secretaría Nacional de Deportes, lo cual nos permite acceder a ciertos beneficios en lo que es asesoramiento técnico profesional y hasta a préstamos. Vaimaca está en trámite, se abrió la semana pasada una instancia donde se presentan proyectos y nosotros presentamos el nuestro. Nuestras fichas están puestas en la construcción de vestuarios, duchas y agrandar el gimnasio que ya ha venido creciendo exponencialmente. El proyecto es crecer más en dimensiones y en variedad de aparatos para el gimnasio. El asesoramiento y los planes de financiación con un millón de facilidades que nos permite la Secretaría Nacional de Deportes nos ha permitido presentar este proyecto que veníamos preparando desde final del año pasado».