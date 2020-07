El anuncio de la Comisión Directiva de Nacional Fútbol Club, con la mira puesta en las obras que se irán encarando, concebidas por la manifiesta necesidad de crecimiento en el entorno del propio escenario. Una cancha de Fútbol 5, más el Salón Multiuso, como ejes de la construcción.

Desde el decir del presidente José Luis Pertusatti, «no solo el beneficio será para Nacional en todas sus divisionales, incluído el Baby Fútbol, sino para la comunidad toda. Es por eso que a la hora de la colaboración, también aguardamos la adhesión de quienes no necesariamente son hinchas de Nacional, pero que no dejan de ser sensibles a la propuesta».

Más allá de la rifa que en su momento se librará, los bonos de colaboración a 300 pesos (el importe de una bolsa de portland), ya están a disposición en la cantina del club o con los integrantes de directiva. Para quienes se sumen, la calcomanía no faltará. Una manera de certificar a quienes irán siendo parte de la legión. Es obvio que en breve se iniciará la ejecución del plan, tras la definición del proyecto y las vías ya dispuestas para la acumulación de recursos que posibilitarán el gratificante objetivo.