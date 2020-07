El 2 de julio. El decretado DÍA DEL PERIODISTA DEPORTIVO a nivel internacional. ¿Un día como tantos o un día habilitado para acentuar algún tipo de reflexión? Dependerá de cada caso o de caso sector, desde lo colectivo.

Al margen de ello desde EL PUEBLO, no dejar de valorar los tantísimos saludos en aras del día celebrado. Reconocimientos al desarrollo de la misión periodística desde Ligas en general y clubes en particular, como asimismo de aquellos deportistas salteños radicados en el exterior. A todos quienes se sumaron a la salutación, el «gracias totales», con afectos que en muchos casos, no dejan de ser puntuales.