Calificó como «excelente» la anterior gestión de Martínez al frente de la Intendencia de Montevideo pero apoyará a Álvaro Villar.

Graciela Villar, excandidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, confirmó este lunes en el programa Desayunos Informales, que apoyará en las elecciones municipales a Álvaro Villar, director del Hospital Maciel.

Explicó que la sorprendió el cambio de Martínez que resolvió inicialmente no presentarse, sin embargo dijo que, «Daniel tiene credenciales y legitimidad para aspirar a la Intendencia de Montevideo. Me sorprendió para bien, está bien que lo haga (se presente)».

Villar expresó por su parte que trabajará por la candidatura de Álvaro Villar porque entiende que es «un independiente» y que su gestión en el Hospital Maciel habla de una forma de trabajo que «transformó la realidad».

La ex candidata a la vicepresidencia calificó así mismo la gestión de Martínez ante la intendencia como «excelente» al tiempo que dijo que su fuerza política necesita la construcción de nuevos liderazgos.