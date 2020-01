Nacional Básquet: El “tricolor” defiende su título, y va por el “tetra” a partir del 21 de enero

El próximo día martes 21 del corriente inicia la disputa de la serie de play offs semifinales del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división. Y sin dudas que esto es así, y no estamos descubriendo absolutamente nada al momento de opinar que Nacional no solo es gran favorito en el cruce de semifinal ante el Atlético Juventus, sino también a ganar el campeonato en esta temporada 2019 – 2020, este es nuestro pronóstico, y opinión previa, se sabe que luego en cancha, como decimos siempre, la cosa puede ser bastante más diferente. Lo cierto es que mantenemos nuestra opinión, la que incluso brindamos desde el inicio mismo de temporada, cuando también opinábamos que a nuestro entender, por cómo estaban conformados los seis planteles, los cuatro semifinalistas del 2018 se podrían repetir en 2019 – 2020, aspecto que al final terminó aconteciendo. Nacional solo perdió dos partidos en fase regular de campeonato, y sin quitar mérito a sus vencedores (que de hecho los tuvieron), también debemos decir que el tricolor repite errores en ambos partidos, y cosecha sus dos primeras derrotas a nivel local después de mucho tiempo. Nacional es un equipo consolidado, que cuenta con estrategia y variantes de juego definidas, aprendidas, y también recambios que no merman la producción colectiva e individual. Sí a eso le sumamos el conocimiento y aplicación correcta de su rol en cancha de cada uno de los integrantes de su “docena” de turno, estamos hablando de un equipo armado, compacto, y consolidado. Habrá que ver si el tricolor repite, y logra mantener regularidad en su juego luego del receso (igual para todos), si lo consigue, más afirmamos lo del título… Nacional es nuevamente gran candidato a conseguir el “tetra” en esta temporada, habrá que ver si alguno puede “quitar” al tricolor esa chance, primero será el Atlético Juventus, después se verá… así de simple.