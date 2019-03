91 Merinos promediaron U$S 856,11 y 23 Poll Dorset U$S 721,48

En el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, se realizó ayer el remate de los Merino de cabaña Los Manantiales de Sylvia Jones de Pérez e Hijos y los Poll Dorset de Cabaña Salto de Limitour.

Bajo el martillo de Gerardo Zambrano del escritorio Zambrano y Cía. se vendió la totalidad de la oferta con gran agilidad, y muy buenos valores.

JUAN PÉREZ JONES

Juan Pérez Jones, integrante de Los Manantiales, mostró gran satisfacción por haber logrado la totalidad de las ventas y destacó la cantidad de gente que los acompañó, “una muy buena participación de público, amigos y clientes”. En cuanto a los promedios, dijo que no los esperaba, si bien sabía que iba a haber buena demanda por los vientres, y debido a ello resolvieron traer un volumen importante, pero los valores fueron superiores a los esperados. Respecto a los carneros, comentó que era un volumen importante y lograr colocar la totalidad con piques y puja hasta el último lote, “nos deja muy conformes”. Pérez Jones resaltó que no estaba conforme con la presentación d e los carneros este año, “fue un enero muy complicado y la traída de los animales en los camiones bajo lluvia el día jueves, hizo que éstos sintieran mucho”; en este sentido manifestó a los clientes que tengan la confianza de que es algo que van a mejorar no sólo los datos objetivos sino la presentación que este año no lo tenían conforme, pero así y todo se vendieron muy bien.

EDUARDO TEXEIRA

El Dr. Eduardo Texeira, responsable técnico de Cabaña Salto, dijo estar muy conforme, analizó que este año se repitió que se fueron animales para el exterior (para Brasil). Además destacó que aumentó la cantidad de compradores, incluso compradores nuevos.

Agradeció a cabaña Los Manantiales que permite acompañarlos en su remate, lo cual para Limitour “es un honor”.

Agradeció al personal de campo y a todas las personas que acompañaron en todo este proceso.

Texeira afirmó que ya están pensando en el próximo remate, indicó que ya están inseminadas las ovejas para los años que vienen, y van tratar de mejorar y que el Poll Dorset que tiene Cabaña Salto trascienda las fronteras.

GERARDO ZAMBRANO

El rematador Gerardo Zambrano dijo que fue un rematazo, “estamos muy conformes, comenzamos con el Poll Dorset donde había muchas hembras y se vendió con avidez, incluso gente comprando desde el exterior, los carneros también, muy bien vendido el gran campeón; la venta total del Poll Dorset fue un muy buen arranque para el remate”.

En lo que hace al Merino, comentó que el vendido ayer es “un Merino más que conocido, reconocido, con una venta de vientres en volumen importante, que hoy están muy escasos, y tal es así que se pagaron arriba de 220 dólares las ovejas generales – ovejas ya de 8 dientes-”. Zambrano indicó que evidentemente el volumen era lo que atraía, si bien quizás las borregas se vendieron más baratas que las ovejas hechas, pero justamente el volumen es lo que la gente busca y en definitiva es lo más atractivo.

El martillero reflexionó que había un nivel muy bueno de carneros padres y esas son las cosas que hacen que haya agilidad en un remate, destacó la presencia de mucho público, incluso desde lejos, gente que vino a elegir carneros padres.

En lo que refiere a las otras categorías, como carneros Doble Tatuaje, destacó que todos tenían distintos compradores, pero toda la oferta tenía demanda, y los borregos MO que se vendieron con mucha agilidad, incluso el último martillazo a 700 dólares, arrancando con 500 y llevándoselos todos, es decir que si hubieran más carneros y borregos sin dudas se habían vendido y con buenos precios.

VALORES POLL DORSET

30 Hembras seleccionadas U$S 115 (min) 130 (max) 121 (prom)

39 Borregas Cruza Poll Dorset U$S 110

63 Ovejas cruza Poll Dorset 75

6 Ovejas PPI U$S 500

Carnero Bi Gran Campeón Prado 17/18 U$S 3.200

4 Borregos PPI U$S 800 (min) 2.000 (max) 1.400 (Prom)

18 Borregos PPC U$S 350 (min) 850 (max) 433 (Prom)

MERINO

61 Borregas 4 dientes U$S 160

100 Borregas D/L 2 dientes generales U$S 170

18 Borregas D/L 2 dientes plantel U$S 160

36 Ovejas 8 dientes plantel U$S 165

354 Ovejas 8 dientes generales U$S 240 (min) 245 (max) 242,5 (Prom)

3 Padres Evaluados U$S 2.500 (min) 3.650 (max) 3.117 (Prom)

7 Carneros Planteleros U$S 1.300 (min) 2.700 (max) 1.814 (Prom)

6 Carneros Doble Tatuaje U$S 1.050 (min) 1.300 (max) 1.117 (Prom)

45 Carneros MO U$S 500 (min) 1.500 (max) 707 (Prom)

30 Borregos MO U$S 500 (min) 700 (max) 578 (Prom)