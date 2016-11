Seven Ranch 2016

En la tarde de ayer, como lo habíamos comentado en nuestras ediciones anteriores, se llevó a cabo el evento organizado por Vaimaca Club. Donde varios equipos de hockey y rugby se encontraron para competir en la primera edición del Seven Ranch 2016.

EL PUEBLO estuvo presente en el complejo de Vaimaca compartiendo con los equipos y jugadoras de algunos equipos de hockey, donde muchos de ellos expresaron su conformidad con el evento organizado por el equipo local.

Desde las 15:00 horas se comenzaron los partidos, los cuales fueron jugados en simultáneo en diferentes canchas dentro del mismo complejo.

En rugby se jugaron los partidos con modalidad de seven a side, donde cada equipo participaba con siete jugadores. Los campeones de la Copa de Oro fue el equipo de Colón, mientras que la Copa de Plata la obtuvo Salto Rugby y la Copa de Bronce fue para el plantel de “Los Discípulos”.

Por otra parte, en el caso del hockey femenino se jugó en cancha de césped y en categoría mayores, con modalidad de five a side, donde las participantes por equipo eran cinco. Cada partido se jugó en dos tiempos de veinte minutos y participaron dos equipos de Vaimaca, Club Remeros Salto, San Martín, El Rejunte y Espinillos.

En el caso del hockey, el primer puesto lo obtuvo el equipo de El rejunte. Club Remeros Salto fue quien ocupó el segundo lugar, el plantel de San Martín fue el tercero. Por otra parte, el cuarto lugar lo obtuvo Espinillos y en quinto y sexto lugar los equipos de Vaimaca.

Sin dudas una jornada deportiva impecable que tuvo nuestra ciudad de Salto, donde concurrieron muchos aficionados y que tuvo un gran cierre.