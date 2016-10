El arribo de la Sub 13 con El PUEBLO para captar.

En la edición de la víspera en EL PUEBLO, lo especificamos. Porque no fue cuestión al margen de la trascendencia misma. Todo lo contrario, desde el momento que Salto encaró el pasado fin de semana la disputa de la segunda fase del Campeonato Naci

onal promovido por AUFI . Salto concluyó en la cima de la tabla con 7 puntos acumulados, por lo que avanza a la fase final.

El equipo Sub 13 orientado pro Oscar Medina, batió a Trinidad 1 a 0, empate ante Durazno 0 a 0 y la imposición frente a Interbalnearia por 2 a 0.

Domingo a la noche en tanto, para el retorno de los gurises. Una manera desde EL PUEBLO de establecer comunicación con la delegación en tiempo y forma, para coordinar la toma gráfica que adjuntamos. Después de todo, la ilusión de los jóvenes deportistas fue esa: ser captados y que la foto se publicase. Desde el diario de los salteños, la misión contemplada. Ahi están los protagonistas a su arribo a la comarca “naranjera” y posando en medio de una fermental y ruidosa alegría colectiva.

No era para menos, esta primer recompensa alcanzada. Sobre todo, porque en los días previos no faltaron búsquedas para contemplar aspectos del viaje, en tanto Oscar Medina el DT, trasmitiendo al plantel la necesidad “de conciencia de todos por lo que estará en juego, sin dejar de disfrutar, porque ese también es el fin”.

Ahora surgirá la instancia definitiva, pero el logro a la medida de la pretensión. Jugaron a jugar y ganando también.

Una combinación adolescente y con la pelota como eje vital: ¡fútbol en las venas, que de eso se trata!