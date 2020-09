Héctor Bonomi fue jurado de la raza Braford y al finalizar la calificación, comentó que está viendo una evolución de la raza hacia algo importante; «hay dos cosas que me sorprenden gratamente, que son la mejora en la calidad en estos últimos años, y la calidad profesional con la que se presentan los animales, es una pista que a pesar de no ser numerosa, es muy competitiva, en algunas series es hasta muy difícil tomar una decisión, porque el nivel es muy bueno».

Bonomi dijo a EL PUEBLO que más allá de lo que es la exposición del Prado, «es una raza que tiene su lugar, por su capacidad de adaptarse más al calor y ser muy eficiente convirtiendo el pasto a carne, y que como raza para cruzar o dar un toque de índico, es una raza interesante».

En lo que hace a las hembras, comentó que la gran campeona, «es una bebé de octubre, que ni siquiera tiene un año, pero por suerte alcancé a interpretar las virtudes que ella mostraba». La describió como una ternera muy larga, muy ancha en su lomo, muy ancha desde atrás, con una ubre que, a pesar de ser prepuber, va marcando un poco esa tendencia; «una ubre de calidad, me gusta el arqueo de costilla y la profundidad que tiene, y sobre todo es una hembra muy lanzada, con un aspecto muy femenino y eso es importante».

Por otra parte y en referencia a los machos, indicó que fue un poco más parejo, los tres campeones se caracterizaban por una composición muscular sobresaliente, «teníamos que ir a otras características buscando dónde estaba la diferencia». Explicó que, en tres animales que son muy parecidos en su composición física, hay que buscar algún detalle que defina que por eso, le tiene que ganar al otro.

Destacó que el Gran Campeón tiene una circunferencia escrotal considerable, muy buena, un toro muy largo, con una pierna muy larga, pero lo que más llamó la atención fue que tenía la capacidad de moverse y de desplazarse con mucha libertad, no estaban sus miembros trabados, ni sus articulaciones rígidas y eso en términos de funcionalidad es lo que va a delimitar que un reproductor sea bueno en su rol de cubrir las vacas.

VEREDICTOS

Campeona ternera menor: Brete 416 de El Telégrafo.

Campeona ternera mayor: Brete 417 de El Telégrafo.

Campeona vaquillona: Brete 423 de La Perdiz.

Gran campeona: Brete 416 de El Telégrafo.

Reservada gran campeona: Brete 423 de La Perdiz.

Tercer mejor hembra: Brete 417 de El Telégrafo.

Campeón ternero mayor: Brete 412 de Tres Cerros.

Campeón dos años: Brete 413 de La Perdiz.

Campeón sénior: Brete 415 de Tres Cerros.

Gran campeón: Brete 413 de La Perdiz.

Reservado gran campeón: Brete 412 de Tres Cerros.

Tercer mejor macho: Brete 415 de Tres Cerros.