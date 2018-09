Rafael Burutarán jurado de la raza Brangus comentó que si bien fue una muestra no muy numerosa, pero sí de muy buena calidad, con dos grandes campeones muy buenos, también los reservados eran animales muy completos, bien del tipo de lo que se busca hoy; animales medios con mucha carne y mucha calidad”.

La hembra que eligió como Gran Campeona “me encantó, me parece una vaca que se mueve muy bien con una res carnicera muy linda, con buena costilla y una musculatura ideal para ser una hembra, muy femenina, una cabeza chica de mucha calidad, una hembra muy buena, de elite para cualquier cabaña”. En el caso del macho, comentó que desde que entró es un toro que impacta con su movimiento, un toro más medio de tamaño pero también con mucha calidad, un ancho muy bueno de atrás y una circunferencia escrotal muy apropiada para la raza que es muy importante y un prepucio bastante limpio abajo lo que lo hace un toro bien completo.

El Brangus ideal para Burutuarán es un animal medio, no muy grande, “en Uruguay tenemos que buscar un Brangus más britanizado no tan acebusado porque no podemos perder la orientación que acá las mayoritarias son las razas británicas y la gente que ingresa al Brangus quiere poner algo de cebú pero no pasarse al extremo”.

El jurado dijo que los ejemplares que participaron se mueven muy bien algo que es fundamental porque van a trabajar al campo, son reproductores y eso es fundamental, “no vimos prepucios excedidos que antes se veían o animales fuera de tipo tampoco hay, está bastante encuadrado dentro de lo que buscamos.

VEREDICTOS

Gran Campeona: Brete 471 de Cabaña Macedo

Reservada Gran Campeona: Brete 469 de Pablo Bove (Cabaña El Coraje)

Gran Campeón: Brete 465 de Pablo Bove

Reservado Gran Campeón Brete 464: Pablo Bove y Pablo Cuello

LA ÚNICA HEMBRA PRESENTADA POR CABAÑA MACEDO FUE GRAN CAMPEONA

El único ejemplar presentado por cabaña Macedo de Gustavo Riani de Artigas, fue elegida Gran Campeona de la raza “en una pista muy pareja”, de acuerdo a lo expresado por Gabriel Riani, integrante de la cabaña.

“Todos los ejemplares que se vieron eran espectaculares y el veredicto fue muy ajustado, la vaquillona se vio muy bien, estaba mostrando una linda preñez, muy femenina, un lomo muy firme que fue lo que la aventajó con la segunda nosotros contentísimos porque fue el único animal Brangus que trajimos por lo que nos vamos muy contentos”, expresó.