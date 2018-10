Ayer por la mañana se calificaron las razas ovinas que participaron de la Expo Salto 2018.

MERINO AUSTRALIANO

La raza que presentó mayor cantidad de animales, fue la raza Merino Australiano donde fue jurado el australiano Tom Ashby.

Poll Merino Australiano P.O.:

Gran Campeón: Brete 27 de La Magdalena de Los Tordos S en C

Reservado Gran Campeón: Brete 28 de Álvaro y Alfredo Fros

Poll Merino Australiano P.I.

Gran Campeona: Brete 24 de La Asturiana de Bustince-Tafernaberry

Reservada Gran Campeona: Brete 23 de Ibirapitá de Correa Hnos.

Gran Campeón: Brete 20 de Don Stelvio

Reservado Gran Campeón: Brete 21 de Correa Hnos.

Tercer Mejor Macho: Brete 22 de La Asturiana

Merino Australiano P.O.

Gran Campeona: Brete 18 de La Magdalena de Los Tordos

Reservada Gran Campeona: Brete 19 de La Asturiana

Gran Campeón; Brete 9 de La Magdalena

Reservado Gran Campeón: Brete 12 de Alvaro y Alfredo Fros

Tercer mejor Macho: Brete 5 de San Antonio

Merino Australiano P.I

Gran Campeona: Brete 4 de Ibirapitá

Gran Campeón: Brete 1 de La Magdalena

Reservado Gran Campeón: Brete 3 de Álvaro y Alfredo Fros

Campeón Supremo PI: Brete 20 de Don Stelvio

Campeón Supremo P.O: Brete 9 de La Magdalena

Mejor animal de la muestra: Brete 20 de Don Stelvio

Mejor pareja: Premio Charlo Correa: Bretes 9 y 18 de La Magdalena

Mejor Cabañero: Rodrigo Fagúndez de cabaña La Magdalena

CORRIEDALE P.O

En la raza Corriedale fue jurado Rafael Elhordoy Stirling

Gran Campeón: Brete Brete 35 de La Magdalena

Reservado Gran Campeón: Brete 33 de La Magdalena

Tercer Mejor Macho: Brete 37 de Fernando Vandelli

Lote Campeón de Campo: Brete 63 de Fernando Vandelli

Reservado lote Campeón de campo: Brete 64 de Raúl y Sebastián Goncálves

POLL DORSET

En esta raza fue jurado Omar Burutarán

Gran Campeón: Brete 56 de Limitour

Reservado Gran Campeón: Brete 55 del mismo expositor

Gran Campeona: Brete 54 de Limitour

Reservada Gran Campeona: Brete 53 del mismo expositor

MERILIN

En la raza Merilin fue jurado Adolfo Cassaretto

Gran Campeón P.O. Brete 39 de La Loma

Gran Campeón PI: Brete 38 de La Loma

HAMPSHIRE DOWN

En la raza Hampshire Down la calificación estuvo a cargo de Jorge Aguerre

Gran Campeón: Brete 59 de Martín Echenagusía

Gran Campeona: Brete 57 del mismo expositor

IDEAL

En la raza Ideal el jurado estuvo integrado por Víctor Álvarez y Agustina Álvarez

Gran Campeón P.O: Brete 31 de Juan Manuel Lorenzelli

Reservado Gran Campeón PO: Brete 30 de Suc. Eduardo Malaquina

Tercer Mejor Macho: Brete 29 de Anita SG

Reservado Gran Campeón: Brete 32 de Anita SG

Gran Campeona PI: Brete 27 de Anita SG

Gran Campeón PI: Brete 26 de Juan Manuel Lorenzelli

Reservado Gran Campeón: Brete 25 del mismo expositor

Tercer Mejor Macho: Brete 24 de Anita SG

SUFFOLK

En la raza Sulffolk fue jurado Ruben Argelaguet

Gran campeón: Brete 51 de Pingo Viejo SG

Gran Campeona: Brete 52 de Pingo Viejo SG

TEXEL P.O

En la raza Texel fue jurado Ignacio Elhordoy

Gran Campeona: Brete 40 de Micaela Cianelli

Gran Campeón: Brete 41 de Ricardo Courdin

Reservado Gran Campeón: Brete 42 de Diego Riccetto

TEXEL PI

Gran Campeona: Brete 45 de Diego Riccetto

Gran Campeón: Brete 49 de Onna Sirvys

Reservado Gran Campeón: Brete 48 de Micaela Cianelli