Representantes de las gremiales lecheras se reunieron este lunes con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.

Asistieron delegados de las gremiales que entregaron un documento en la Torre Ejecutiva el pasado martes 16 de julio, luego de manifestarse en las puertas de Conaprole mientras se realizaba la Asamblea de los 29.

Aunque no hubo anuncios concretos por parte del gobierno los productores valoraron positivamente el encuentro. «De alguna manera quedamos en seguir trabajando y estudiando diferentes opciones», señaló a Conexión Agropecuaria Justino Zabala, tesorero de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

En la tarde de este lunes, en tanto, una más amplia delegación de productores se reunieron con representantes del BROU para avanzar en los instrumentos financieros en los que se viene trabajando, aunque aún sin nuevos anuncios. (Fuente: Blasina y Asociados)

Uruguay pierde competitividad frente a sus competidores

De la información aportada por el profesional Gabriel Bagnato surge que Uruguay sigue siendo competitivo, sin embargo la tendencia es que cada vez lo sea menos en la región y respecto a Nueva Zelanda, Australia y la Unión Europea.

El miércoles 17 en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) La Estanzuela se llevó a cabo la jornada técnica lechera Costos de producción. ¿Cómo generar ingresos en el actual escenario de los precios? que contó con la participación de técnicos de Fucrea, el INIA y el Instituto Nacional de la Leche (Inale). En representación del Inale participó el gerente general de esa institución Ing. Agr. Gabriel Bagnato quien expuso sobre Uruguay y sus competidores: ¿cuál es la visión hacia adelante?

En su análisis Bagnato se refirió a la oferta internacional, la demanda, los precios, la producción y uno de los pasajes más interesantes de su exposición mostró la competitividad del sistema lechero nacional en comparación con los países de la región, Oceanía, la Unión Europea y Estados Unidos.

LA EXPOSICIÓN DEL ING. AGR. BAGNATO.

OFERTA INTERNACIONAL. En la segunda parte de 2018 hubo una desaceleración importante a nivel de la oferta que fue lo que generó el aumento, a principios de año, de los precios internacionales que a hoy están en un cierto equilibrio y a un valor que se prevé se sostenga.

DEMANDA. Otro dato a tener en cuenta es de las importaciones de leche en polvo de China. También puede verse una recuperación en la demanda de China, observó Bagnato.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LA LECHE.

Al analizar los precios, el gerente del Inale se refirió a la evolución del Índice GDT desde julio de 2008 como se ve en la siguiente gráfica.

Se muestra en ella un período de unos U$S 3.650 la tonelada con una oscilación en U$S 3.000; y otro período después de 2015 de U$S 3.000 la tonelada con una oscilación de los U$S 1.400.

En resumen, los precios internacionales están un escalón más bajo y con menor volatilidad, y a precios más afines a la época previa del boom de los commodities que en el período 2007/2014.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE. La producción mundial de leche ha crecido. Entre 2013 y 2015 el volumen de la producción mundial creció 8 % mientras que de 2016 a 2018 creció 2 %.

En ese período también tenemos una desaceleración de la oferta, asociado a una situación de precios internacionales bastante más deprimidos.

Hay un primer período que tiene que ver con las compras de queso y leche en polvo de Venezuela que pagaba valores importantes, pero desde mayo de 2016 eso cambió y de ahí en adelante nos da U$S 2,6, y de febrero de 2018 para adelante estamos en el orden de los 2 centavos. La brecha se está achicando y los valores están en los 30, 31 centavos de dólar dependiendo del período.

Estamos en otro escalón no solo por precios internaciones, sino porque se perdió un cliente que pagaba por encima de los precios altos del mercado internacional.

MÁRGENES. Es importante responder a la pregunta de cuándo hay negocio en el sector lechero.

En el período hasta 2014 el margen promedio es de U$S 7,4 y el crecimiento 5 % acumulativo anual. En el periodo después de 2014, el margen es de U$S 8,2 y el crecimiento negativo -0,1 %. Claramente estamos en dos escalones.

Dejando fuera 2007/2008 y 2013/2014 dado los precios altos de esos períodos, el margen promedio es de 6 centavos de dólar.

COSTOS DE PRODUCCIÓN. Uruguay sigue siendo competitivo en costos de producción, el tema es que estamos cada vez más cerca de la línea por debajo de los 40 centavos que es el precio promedio que la IFCN marca para todo el mundo como un límite.

Es una realidad que Uruguay está cada vez más cerca, o sea que en comparación con nuestros competidores los costos se han incrementado.

COSTO POR LITRO EN AMÉRICA DEL SUR. El costo para Uruguay comienza en los 25 centavos y está por encima de los 30 en un panorama muy ajustado con Argentina.

COSTO POR LITRO RESPECTO A NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA. Al comparar los costos por litro con Oceanía, Uruguay aparece con un costo menor que sus competidores, pero inicia un proceso al alza en tanto Nueva Zelanda y Australia bajan, finalizando en una posición por encima de ambos países.

COSTO POR LITRO RESPECTO A LA UE. Comparado con la Unión Europea, Uruguay es más competitivo pero mientras Uruguay sube los países europeos mantienen una tendencia a la baja.

COSTO POR LITRO EN COMPARACIÓN CON EE.UU.

Respecto a Estados Unidos, Uruguay también comienza con una competitividad mayor, pero que se achica conforme avanza el tiempo y el sistema de California prácticamente está en los mismos valores.

Estados Unidos es el principal productor de leche de vaca en el mundo y el tercer exportador mundial.